Aécio Neves é absolvido em processo de corrupção passiva pelo TRF-3

O Tribunal Regional Federal absolveu o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) da acusação de corrupção passiva envolvendo o empresário Joesley Batista. A decisão unânime foi tomada pelo TRF-3 e encerra uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF) de 2017. Aécio já havia sido absolvido em primeira instância em março. A decisão também inclui sua irmã, primo e ex-assessor.

Foto: Reprodução/Elaine Menke/Câmara dos Deputados

Nesta quinta-feira (27), o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) emitiu uma decisão unânime absolvendo o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) da acusação de corrupção passiva.

O caso remonta ao ano de 2017, quando o Ministério Público Federal (MPF) apresentou denúncias contra Aécio Neves, alegando que o político havia recebido uma quantia de R$ 2 milhões do empresário Joesley Batista com o objetivo de influenciar e defender pautas de interesse do grupo J&F no Legislativo. Já em março, Aécio havia sido absolvido em primeira instância.

A decisão do TRF-3 também engloba a irmã do deputado, Andréia Neves, seu primo Frederico Pacheco de Medeiros e o ex-assessor Mendherson Souza Lima, todos eles acusados no mesmo processo.

Em resposta à decisão, Aécio Neves comentou: “Há seis anos, alguns agentes públicos que deveriam garantir a aplicação da lei e fazer justiça se auto proclamaram justiceiros e passaram a acusar aqueles que consideravam adversários e seriam obstáculos a seu projeto de poder. Sei o que eu, minha família e aqueles que confiavam no meu trabalho sofreram ao longo de todos esses anos. Os ataques, as ofensas, as acusações torpes e vis vinham de todos os lados. Não havia espaço para a verdade”

Da redação com Itatiaia