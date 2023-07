Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro movimentou R$ 3,2 mi em banco, diz relatório

Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, movimentou R$ 3,2 milhões entre julho de 2022 e janeiro de 2023.

Foto: Fábio Vieira/Metrópoles

As transações foram registradas em uma unidade do Banco do Brasil em Goiânia, a cerca de 200 km de Brasília. No documento do Coaf, consta que Cid fez movimentações que somaram R$ 3.252.616,00 de 26 de julho de 2022 e 25 de janeiro de 2023.

Cid está preso desde 3 de maio. Ele é investigado por esquema de fraude em cartões de vacinação e participação em uma tentativa de golpe de Estado. O tenente-coronel do Exército também é investigado nos casos das joias supostamente dadas pela Arábia Saudita a Jair e Michelle Bolsonaro e no dos atos extremistas de 8 de janeiro.

À Polícia Federal, ele já prestou seis depoimentos, mas foi em 30 de junho que ele falou pela primeira vez sobre as invasões dos prédios dos Três Poderes, em Brasília, em uma oitiva de quase quatro horas.

A defesa de Mauro Cid afirmou por nota que se manifesta no processo. "Todas as movimentações financeiras do tenente-coronel Mauro Cid, inclusive aquelas referentes a transferências internacionais são lícitas e já foram esclarecidas para a Polícia Federal", diz trecho do texto.

Da redação com R7