Governo Federal bloqueia R$ 1,5 bilhão do Orçamento e impacta áreas prioritárias de Saúde e Educação

O governo federal anunciou um bloqueio adicional de R$ 1,5 bilhão no Orçamento de 2023, conforme publicado no Diário Oficial da União no sábado, 29 de julho. Esse bloqueio afetará principalmente os setores de Saúde e Educação.

No detalhamento dos cortes, ficou estabelecido que o Ministério da Saúde sofrerá um bloqueio de R$ 452 milhões, enquanto o Ministério da Educação enfrentará um bloqueio de R$ 332 milhões.

Vale destacar que esses cortes já haviam sido comunicados anteriormente pelo Ministério da Fazenda, mas só agora foram explicados. Em maio, o governo também havia realizado um contingenciamento de R$ 1,7 bilhão, mas naquela ocasião, Saúde e Educação haviam sido poupadas.

Até o momento, o governo federal já bloqueou um total de R$ 3,2 bilhões nos sete primeiros meses do ano. Esse contingenciamento é justificado pela necessidade de cumprir o teto de gastos, uma regra fiscal que limita as despesas à variação da inflação. O não cumprimento do teto pode acarretar acusações de crimes de responsabilidade contra membros do Executivo.

Apesar da aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, houve modificações no Senado, o que exige que o projeto retorne à Câmara para análise antes de ser sancionado pelo presidente. Sendo assim, a regra do teto de gastos permanece vigente.

Segue abaixo a lista com os valores bloqueados para cada pasta:

Saúde: R$ 452 milhões

Educação: R$ 332 milhões

Transportes: R$ 217 milhões

Cidades: R$ 144 milhões

Desenvolvimento e Assistência Social: R$ 144 milhões

Meio Ambiente: R$ 97 milhões

Integração e Desenvolvimento Regional: R$ 60 milhões

Defesa: R$ 35 milhões

Cultura: R$ 27 milhões

Desenvolvimento Agrário: R$ 24 milhões

