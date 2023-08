Ataque de 8 de janeiro: Inquérito Militar livra tropas e aponta falhas no governo Lula

O inquérito policial militar que investigou o papel das forças militares na proteção do Palácio do Planalto durante os ataques golpistas de 8 de janeiro concluiu que as tropas não foram culpadas pelos acontecimentos e indicou "indícios de responsabilidade" da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, ligada ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Foto: Reprodução/Evaristo Sá/AFP

De acordo com o relatório sigiloso, que veio à tona através da Folha de S.Paulo, a investigação destacou que um planejamento "adequado" no início do governo do presidente Lula (PT) poderia ter evitado a invasão do palácio ou minimizado os estragos causados. O documento também menciona a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial (DSeg) e aponta que esta entidade deveria ter buscado informações junto à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e aos órgãos da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal, o que não foi feito.

O inquérito apurou que o número de militares no dia 8 de janeiro era menor do que em ocasiões anteriores, como na manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 31 de julho do ano anterior. A falta de planejamento adequado e o efetivo insuficiente foram fatores determinantes para que as tropas não conseguissem reagir à invasão.

Segundo as imagens do circuito interno de câmeras do Palácio do Planalto durante o ataque, a entrada principal do prédio ficou desguarnecida por cerca de 45 minutos, evidenciando a falta de comando e coordenação por parte da segurança.

O inquérito militar foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que os militares envolvidos no ataque serão processados e julgados pelo próprio tribunal. Além disso, a Polícia Federal (PF) também foi incumbida de abrir um inquérito para investigar os militares das Forças Armadas e da Polícia Militar do Distrito Federal, podendo chegar a conclusões distintas daquelas apontadas no inquérito militar.

O Exército e o GSI não se manifestaram sobre a investigação, e a defesa do general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, não deu resposta. A falta de resposta e o não comparecimento do general Feitosa, chefe da secretaria à época, ao inquérito levantaram questionamentos sobre a transparência do processo.

Além disso, o inquérito também menciona as falhas da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal na coordenação e comunicação com o GSI e o Comando Militar do Planalto. O protocolo de ações integradas elaborado pelo Governo do DF para garantir a segurança da Esplanada dos Ministérios no dia do ataque não foi cumprido, resultando na falta de impedimento da chegada dos manifestantes à Praça dos Três Poderes.

O inquérito também minimiza a atuação do Exército no acampamento golpista em frente ao quartel-general, afirmando que a ocupação foi pacífica, e critica a "postura restritiva" adotada pelo Comando Militar do Planalto.

O desdobramento desse caso continua sendo acompanhado pelas autoridades, com repercussões significativas para o governo Lula e o Gabinete de Segurança Institucional.

Da redação con informações da Folha de S.Paulo