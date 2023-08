MP das Apostas: Propostas de emendas buscam legalizar bingo, cassino e jogo do bicho

Propostas de emendas à Medida Provisória (MP) das apostas esportivas têm ganhado destaque no Congresso Nacional, com duas delas chamando a atenção da sociedade. Apresentadas pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA), as emendas buscam legalizar o jogo do bicho e os jogos de fortuna, como bingo e cassino. Atualmente considerados contravenção penal, esses jogos têm enfrentado debates acalorados sobre sua possível regulamentação. O senador argumenta que a legalização dessas atividades poderia impulsionar significativamente a receita do país. Contudo, a aprovação das emendas ainda enfrenta desafios no âmbito do Congresso.

Foto: Reprodução/Pixabay

O cenário das apostas esportivas no Brasil está em alta discussão no Congresso Nacional. Na última segunda-feira (31), chegou ao fim o prazo para apresentação de emendas à medida provisória (MP) das apostas esportivas, e um total de 239 propostas foram submetidas. No entanto, duas delas estão chamando a atenção da sociedade.

As emendas foram apresentadas pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA) e têm como objetivo a legalização do jogo do bicho e dos jogos de fortuna, como bingo e cassinos. Atualmente, essas atividades são consideradas jogos de azar e estão enquadradas como contravenção penal, sujeitas a penas de até um ano de prisão, além de multas.

A primeira emenda proposta pelo senador busca revogar um artigo da Lei de Contravenções Penais, permitindo assim que o jogo do bicho deixe de ser proibido no país. O senador ressalta que essa questão já está em análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e a MP oferece uma oportunidade para o Congresso legislar sobre o tema.

Em relação aos jogos de fortuna, a outra emenda de Angelo Coronel busca autorizar o funcionamento de cassinos em resorts, considerando-os como um atrativo turístico. Ele argumenta que a aprovação dessas propostas é um desafio e dependerá do posicionamento dos congressistas, mas destaca que a falta de regulamentação dessas atividades resulta em perdas significativas de receitas para o país.

De acordo com projeções do Ministério da Fazenda, a taxação das empresas de apostas esportivas, conhecidas como "bets", poderia render aos cofres públicos pelo menos R$ 2 bilhões em 2024. Nos anos seguintes, estima-se que esse montante poderia variar de R$ 6 bilhões a R$ 12 bilhões.

O texto original da MP prevê a taxação de loterias de cota fixa em 18% sobre o "Gross Gaming Revenue" (GGR), ou seja, a receita obtida com os jogos após o pagamento dos prêmios aos jogadores e a dedução do Imposto de Renda sobre os prêmios.

Para lidar com o impacto dessa taxação no mercado, o Ministério da Fazenda já está estudando medidas, incluindo a flexibilização do pagamento de outorgas pelas empresas que desejam se estabelecer no Brasil.

As propostas de emendas à MP das apostas esportivas geram debates acalorados no Congresso Nacional, e os parlamentares precisarão ponderar cuidadosamente os benefícios econômicos e sociais dessas mudanças antes de tomar decisões cruciais para o futuro do setor de apostas no país.

Da redação com informações da CNN