Operação 3FA: PF realiza buscas em endereços de Carla Zambelli e prende hacker da 'Vaza Jato'

Na manhã desta quarta-feira (2), a Polícia Federal deflagrou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão na residência da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em Brasília. A parlamentar é alvo de investigação por suspeitas de contratação de um hacker com o objetivo de invadir o sistema do Judiciário.

Foto: Reprodução/Twitter

No decorrer da ação, as autoridades também prenderam o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter realizado invasões em telefones de autoridades ligadas à operação Lava Jato. Essa série de invasões ficou amplamente conhecida como "Vaza Jato", após mensagens trocadas entre membros da força-tarefa serem divulgadas pelo site The Intercept.

Segundo as informações obtidas, Carla Zambelli é suspeita de ter contratado Walter Delgatti para realizar atividades fraudulentas relacionadas às urnas eletrônicas e, supostamente, ter tentado inserir no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) um mandado de prisão direcionado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou sobre a operação em andamento da Polícia Federal. "Como parte das ações contínuas em defesa da Constituição e da ordem jurídica, a Polícia Federal está executando mandados judiciais relacionados a invasões ou tentativas de invasões de sistemas de informação do Poder Judiciário da União, em meio aos ataques contra as instituições."

As investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias envolvidas no caso, e a nação aguarda mais detalhes sobre o desdobramento dessa operação que visa preservar a integridade das instituições e a ordem democrática do país.