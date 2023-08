Comissão de Ética inicia processo de investigação sobre o caso das joias de Bolsonaro: Ex-Ministro e Ex-Secretário da Receita no radar

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República deu início a um processo de investigação destinado a examinar a conduta dos envolvidos no episódio das joias recebidas da Arábia Saudita em outubro de 2021. Esses objetos foram presentes entregues ao então presidente Jair Bolsonaro e à primeira-dama Michelle Bolsonaro, e foram trazidos ao país durante uma visita oficial promovida pelo Ministério de Minas e Energia ao Oriente Médio.

Foto: Reprodução/Twitter

O foco da investigação está direcionado à atuação do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do ex-secretário Especial da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, e do ex-chefe do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência, Marcelo da Silva Vieira. A decisão de dar início a esse processo ético foi tomada durante uma reunião ordinária da comissão, ocorrida na última segunda-feira (31).

A responsabilidade de relatar as descobertas recairá sobre Edson Leonardo Dalescio, presidente da Comissão de Ética Pública. De acordo com um comunicado divulgado pela Presidência na tarde desta terça-feira (1°), há indícios de comportamento contrário aos padrões éticos esperados.

No que tange a Albuquerque, as suspeitas recaem sobre um possível "desvio ético relacionado ao transporte de artigos de luxo em uma viagem oficial e possíveis irregularidades no processo de desembaraço alfandegário". No caso de Vieira Gomes, a investigação está centrada na suposta "violação ética ao usar um órgão de controle aduaneiro para facilitar a liberação das mercadorias". Já Silva Vieira será analisado por um potencial "desvio ético na destinação das joias para o acervo privado do presidente".

A coleção de joias, estimada em R$ 5,1 milhões, contendo um colar, um anel, um par de brincos e um relógio de diamantes, foi retida pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Os artigos foram encontrados na mochila de um assessor de Bento Albuquerque, porém tanto o assessor quanto o ministro deixaram de declarar as peças na alfândega, conforme exige a legislação. À época, Albuquerque justificou que as joias eram um presente destinado à primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Na tentativa de reaver as joias, Júlio César Vieira Gomes emitiu um ofício autorizando os auditores da Receita Federal em Guarulhos a entregarem a caixa a um assessor de Bolsonaro. Gomes, um auditor de carreira, foi exonerado no mês anterior. De acordo com informações da Receita Federal, não foram realizadas ações no sentido de regularizar a situação das joias.

Conforme regulamentação, todo indivíduo que entra no Brasil deve declarar bens pessoais cujo valor exceda US$ 1 mil. No entanto, agentes públicos também devem declarar bens que não sejam de uso pessoal, indicando que pertencem ao Estado brasileiro.

Este caso envolve ainda outras duas coleções de joias, todas sob a guarda da Caixa Econômica Federal.

Além disso, um outro presente proveniente do governo saudita consistia em um estojo de joias masculinas, contendo um relógio, uma caneta, abotoaduras, um anel e uma espécie de rosário, todos da prestigiada marca suíça de diamantes Chopard, avaliados em R$ 500 mil. Surpreendentemente, esses itens não foram detectados pela Receita em Guarulhos e foram trazidos para o país. Mais de um ano após, em novembro de 2022, um representante do Ministério de Minas e Energia entregou os objetos ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, que então os direcionou para o acervo pessoal do presidente.

Cabe ao órgão da Presidência da República analisar, entre outras responsabilidades, os presentes recebidos por autoridades brasileiras e determinar se esses itens se destinam ao uso pessoal ou devem ser incorporados ao patrimônio do Estado, devido ao seu valor histórico, cultural e financeiro. Na ocasião dos eventos em questão, Marcelo da Silva Vieira atuava como chefe do gabinete.

Uma avaliação monetária de R$ 500 mil foi atribuída ao terceiro conjunto de joias, incluindo um relógio da marca Rolex. A Polícia Federal também está conduzindo uma investigação paralela. Importante notar que o ex-presidente Jair Bolsonaro nega veementemente qualquer irregularidade neste caso.

Da redação

*Com informações de Agência Brasil