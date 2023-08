STF avança na descriminalização do porte de maconha: Ministro Alexandre de Moraes emite voto favorável

O ministro Alexandre de Moraes, emitiu hoje seu voto em apoio à descriminalização do porte de maconha destinada ao consumo pessoal. Sua posição se junta às manifestações prévias dos ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Gilmar Mendes, todos favoráveis à mudança na legislação.

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Conforme a opinião do ministro Moraes, indivíduos que carreguem quantidades entre 25 a 60 gramas de maconha ou até seis plantas fêmeas de cannabis deveriam ser classificados como usuários, e não como traficantes. Além disso, ele ressaltou que o sistema judiciário poderá analisar as circunstâncias específicas de cada caso, a fim de identificar qualquer indício de tráfico de drogas.

A deliberação sobre a descriminalização do porte de entorpecentes foi retomada durante a sessão, após um pedido do relator, ministro Gilmar Mendes. Moraes havia solicitado uma revisão do caso em 2015, o que levou à suspensão temporária do julgamento. A análise continua com a expectativa dos votos dos demais magistrados.

No cerne do processo encontra-se a avaliação da constitucionalidade do Artigo 28 da Lei das Drogas (Lei 11.343/2006), que busca distinguir entre usuários e traficantes, impondo penas alternativas aos primeiros. Apesar de a prisão não ser mais uma punição prevista, a criminalização permanece. Como resultado, aqueles que fazem uso de substâncias ilícitas ainda estão sujeitos a inquéritos e processos judiciais com vistas ao cumprimento das sanções alternativas.

Moraes apontou para uma consequência não intencional da lei em vigor: o aumento significativo do número de prisões relacionadas ao tráfico de drogas, contribuindo para o fortalecimento de organizações criminosas. Segundo dados oficiais, cerca de 25% dos detentos no Brasil – totalizando 201 mil indivíduos – estão encarcerados por delitos relacionados a entorpecentes.

"Isso gerou o fortalecimento das facções no Brasil. A aplicação da lei gerou aumento do poder das facções no Brasil. Aquele que antes era tipificado como usuário, quando despenalizou, o sistema de persecução penal não concordou com a lei e acabou transformando os usuários em pequenos traficantes. O pequeno traficante, com a nova lei, tinha uma pena alta e foi para sistema penitenciário. Jovem, primário, sem oferecer periculosidade à sociedade, foi capturado pelas organizações criminosas", comentou.

Nesse sentido, ele expressou apoio à definição de limites quantitativos para distinguir entre usuários e traficantes, adaptando-se à realidade atual, onde até mesmo o comércio de drogas ocorre por meio de entregas em domicílio.

Moraes também frisou a importância de considerar as circunstâncias das apreensões, a fim de evitar a discriminação com base em classes sociais.

"Quanto mais velho e mais instrução, mais difícil ser caracterizado como traficante", afirmou.

Votos

Até o momento, o placar da votação no STF favorece a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, com quatro votos a favor e nenhum contra. No entanto, ainda não foi alcançado um consenso sobre se a liberação se aplicará somente à maconha ou se abrangerá outras substâncias entorpecentes.

Saiba como cada ministro votou no julgamento para descriminalização do porte de drogas no Brasil:

Gilmar Mendes (2015): pela descriminalização do porte de todas as drogas;

pela descriminalização do porte de todas as drogas; Edson Fachin (2015): pela descriminalização do porte de maconha;

pela descriminalização do porte de maconha; Luís Roberto Barroso (2015): pela descriminalização do porte de maconha e propôs parâmetros para diferenciar consumo e tráfico: 25 gramas de maconha ou plantação de até seis plantas fêmeas;

pela descriminalização do porte de maconha e propôs parâmetros para diferenciar consumo e tráfico: 25 gramas de maconha ou plantação de até seis plantas fêmeas; Alexandre de Moraes (2023): pela descriminalização do porte de maconha e propôs a quantidade máxima que o usuário pode carregar: entre 25 e 60 gramas.

Após o voto de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, relator do processo, solicitou a suspensão da sessão para aprofundar sua manifestação. Ele planeja retornar com sua análise na próxima semana. A decisão final sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal ainda está em aberto, aguardando os desdobramentos no STF.

Da redação

*Com informações de Agência Brasil