STF: Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes votam a favor de tornar Carla Zambelli ré em caso de porte ilegal de arma

Até às 9h desta sexta-feira (11), os ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes votaram a favor da aceitação da denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Se a maioria dos 11 ministros compartilhar a mesma posição, Zambelli se tornará réu no processo que investiga supostos delitos, a saber, posse ilegal de arma de fogo legalmente permitida e coação ilegal envolvendo o uso de arma.

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo

O julgamento, que começou nesta sexta-feira, será concluído no dia 21 de agosto e está sendo conduzido por meio de sessão virtual, ferramenta que permite aos ministros votarem sem a necessidade de comparecimento presencial no tribunal.

Zambelli foi indiciado em janeiro deste ano pela procuradora-geral adjunta Lindôra Araújo por um incidente ocorrido no dia 29 de outubro em São Paulo. Na véspera do segundo turno das eleições, Zambelli brandiu e apontou uma arma de fogo contra o jornalista Luan Araújo no meio da rua, após persegui-lo após uma disputa no bairro Jardins.

Embora a parlamentar possuísse porte de arma de fogo, seu uso era proibido naquele momento. A legislação eleitoral proíbe o transporte de armas de fogo e munições pelos CACs (coletores, atiradores e caçadores) nas 24 horas anteriores à eleição, bem como no dia da eleição e nas 24 horas seguintes ao encerramento da votação.

Além de responder por porte ilegal de arma de fogo e coação ilegal de arma, o Ministério Público Federal requereu a condenação da deputada ao pagamento de R$ 100 mil por danos coletivos e a cassação definitiva do alvará de porte de arma.

Da redação com O Tempo