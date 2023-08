Abin e Polícia Federal investigarão suposta sabotagem em apagão de energia elétrica

O Ministério de Minas e Energia vai acionar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a Polícia Federal (PF), por meio do Ministério da Justiça, para apurar se houve sabotagem no apagão de energia elétrica que atingiu o país na manhã de terça-feira (15).

Foto: Carlos Silva/CB/D.A Press

De acordo com o ministro Alexandre Silveira, foi detectada uma falha na linha de transmissão do Ceará - que abastece as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste -, mas a magnitude do problema leva a crer que outra falha contribuiu para isso. Um relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sobre as causas do apagão deve ser divulgado em até 48 horas.

“O que nós sabemos é de uma constatação eminentemente técnica, que foi no Norte do Nordeste, no estado do Ceará. O outro não se sabe dizer se é um problema só técnico, se houve falha humana ou mesmo dolo. Vamos instaurar um inquérito policial para apurar com detalhes o que ocorreu, além de onde ocorreu”, disse Silveira.

Nesta terça-feira (15), foram registrados apagões em 25 estados e no Distrito Federal, afetando um terço dos consumidores brasileiros, ou cerca de 29 milhões de pessoas. A exceção no país foi o estado de Roraima, que não está interligado ao sistema integrado nacional de transmissão de energia. Por causa do apagão, o ministro Alexandre Silveira antecipou a sua volta de Assunção, onde participaria da solenidade de posse do presidente paraguaio Santiago Peña.

“Houve uma sobrecarga na transmissão do Ceará o que fez com que o sistema colapsasse. O ONS agiu, modulou a carga que chegava no Sul, Centro Oeste e Sudeste. Essa redução na modulação fez com que acarretasse a perda energética no sistema”, explicou ele.

Em coletiva de imprensa nesta tarde, o ministro descartou falhas na segurança energética do país, que registra água em abundância. Segundo ele, a rapidez com que o governo agiu na solução do problema demonstra controle do ministério. “Diferente de dois anos atrás, em que o sistema trabalhou na bandeira vermelha, agora, não. Há planejamento, segurança e os reservatórios estão cheios. O ocorrido absolutamente nada tem a ver com a falta de planejamento do sistema”.

Alexandre Silveira informou que o abastecimento de energia estava 100% normalizado em todo o país desde as 14h49, e que nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste o serviço havia sido restabelecido ainda pela manhã. Reatariam apenas “ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades" e concluídos até o final do dia.

Com O Tempo