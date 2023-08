Pesquisa aponta que 60% aprovam trabalho de Lula; 35% desaprovam

A atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no governo é aprovada por 60% dos entrevistados, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (16). O número é quatro pontos superior ao levantamento anterior, de junho, quando a pesquisa apontou aprovação de 56%.

Neste mês, 35% desaprovam o trabalho de Lula; eram 40% em junho.

Não sabem ou não responderam agora são 5%; eram 4% no sexto mês do ano.

Foram ouvidas 2.029 pessoas, pessoalmente, entre os dias 10 e 14 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é 95%.

Aprovação por região

A maior aprovação do que Lula está fazendo é na região Nordeste, com 72%. A menor é no Centro-Oeste/Norte, com 52%.

Aprovação do trabalho de Lula em fevereiro/2023, por região:

Aprova: Nordeste: 77% – Sudeste: 48% – Sul: 50% – Centro-Oeste/Norte: 50%

Desaprova: Nordeste: 16% – Sudeste: 32% – Sul: 30% – Centro-Oeste/Norte: 33%

Não sabe ou não respondeu: Nordeste: 7% – Sudeste: 20% – Sul: 20% – Centro-Oeste/Norte: 18%

Aprovação do trabalho de Lula em abril/2023, por região:

Aprova: Nordeste: 71% – Sudeste: 45% – Sul: 43% – Centro-Oeste/Norte: 46%

Desaprova: Nordeste: 26% – Sudeste: 45% – Sul: 51% – Centro-Oeste/Norte: 47%

Não sabe ou não respondeu: Nordeste: 3% – Sudeste: 10% – Sul: 6% – Centro-Oeste/Norte: 7%

Aprovação do trabalho de Lula em junho/2023, por região:

Aprova: Nordeste: 71% – Sudeste: 51% – Sul: 48% – Centro-Oeste/Norte: 56%

Desaprova: Nordeste: 28% – Sudeste: 42% – Sul: 49% – Centro-Oeste/Norte: 42%

Não sabe ou não respondeu: Nordeste: 2% – Sudeste: 7% – Sul: 3% – Centro-Oeste/Norte: 3%

Aprovação do trabalho de Lula em agosto/2023, por região:

Aprova: Nordeste: 72% – Sudeste: 55% – Sul: 59% – Centro-Oeste/Norte: 52%

Desaprova: Nordeste: 25% – Sudeste: 39% – Sul: 38% – Centro-Oeste/Norte: 39%

Não sabe ou não respondeu: Nordeste: 3% – Sudeste: 6% – Sul: 3% – Centro-Oeste/Norte: 9%

Sexo

Para o público feminino, as ações de Lula são aprovadas por 60%. Para o masculino, são 59%.

Aprovação do trabalho de Lula em fevereiro/2023, por sexo:

Aprova: Feminino: 58% – Masculino: 54%

Desaprova: Feminino: 26% – Masculino: 30%

Não sabe ou não respondeu: Feminino: 16% – Masculino: 16%

Aprovação do trabalho de Lula em abril/2023, por sexo:

Aprova: Feminino: 53% – Masculino: 49%

Desaprova: Feminino: 40% – Masculino: 44%

Não sabe ou não respondeu: Feminino: 8% – Masculino: 7%

Aprovação do trabalho de Lula em junho/2023, por sexo:

Aprova: Feminino: 58% – Masculino: 54%

Desaprova: Feminino: 37% – Masculino: 43%

Não sabe ou não respondeu: Feminino: 5% – Masculino: 3%

Aprovação do trabalho de Lula em agosto/2023, por sexo:

Aprova: Feminino: 60% – Masculino: 59%

Desaprova: Feminino: 35% – Masculino: 36%

Não sabe ou não respondeu: Feminino: 5% – Masculino: 3%

Idade

O trabalho da terceira administração do petista é aprovado por 59% das pessoas entre 16 e 34 anos. Para quem tem entre 35 e 59 anos, o número é de 59%. Já para a população com 60 anos ou mais, a aprovação fica em 61%.

Aprovação do trabalho de Lula em fevereiro/2023, por idade:

Aprova: 16 a 34 anos: 57% – 35 a 59 anos: 56% – 60 anos ou mais: 56%

Desaprova: 16 a 34 anos: 29% – 35 a 59 anos: 29% – 60 anos ou mais: 23%

Não sabe ou não respondeu: 16 a 34 anos: 14% – 35 a 59 anos: 15% – 60 anos ou mais: 21%

Aprovação do trabalho de Lula em abril/2023, por idade:

Aprova: 16 a 34 anos: 49% – 35 a 59 anos: 53% – 60 anos ou mais: 51%

Desaprova: 16 a 34 anos: 45% – 35 a 59 anos: 40% – 60 anos ou mais: 40%

Não sabe ou não respondeu: 16 a 34 anos: 6% – 35 a 59 anos: 7% – 60 anos ou mais: 8%

Aprovação do trabalho de Lula em junho/2023, por idade:

Aprova: 16 a 34 anos: 56% – 35 a 59 anos: 54% – 60 anos ou mais: 61%

Desaprova: 16 a 34 anos: 40% – 35 a 59 anos: 43% – 60 anos ou mais: 32%

Não sabe ou não respondeu: 16 a 34 anos: 4% – 35 a 59 anos: 4% – 60 anos ou mais: 7%

Aprovação do trabalho de Lula em agosto/2023, por idade:

Aprova: 16 a 34 anos: 59% – 35 a 59 anos: 59% – 60 anos ou mais: 61%

Desaprova: 16 a 34 anos: 36% – 35 a 59 anos: 36% – 60 anos ou mais: 32%

Não sabe ou não respondeu: 16 a 34 anos: 5% – 35 a 59 anos: 4% – 60 anos ou mais: 7%

Escolaridade

Para quem estudou até o ensino fundamental, o governo é aprovado entre 67% dos entrevistados. Com ensino médio completo ou incompleto, são 56%. Ensino superior incompleto ou mais, 53%.

Aprovação do trabalho de Lula em fevereiro/2023, por escolaridade:

Aprova: Até o ensino fundamental: 63% – Ensino médio completo ou incompleto: 51% – Ensino superior incompleto ou mais: 53%

Desaprova: Até o ensino fundamental: 19% – Ensino médio completo ou incompleto: 33% – Ensino superior incompleto ou mais: 33%

Não sabe ou não respondeu: Até o ensino fundamental: 18% – Ensino médio completo ou incompleto: 15% – Ensino superior incompleto ou mais: 14%

Aprovação do trabalho de Lula em abril/2023, por escolaridade:

Aprova: Até o ensino fundamental: 61% – Ensino médio completo ou incompleto: 48% – Ensino superior incompleto ou mais: 40%

Desaprova: Até o ensino fundamental: 31% – Ensino médio completo ou incompleto: 45% – Ensino superior incompleto ou mais: 54%

Não sabe ou não respondeu: Até o ensino fundamental: 8% – Ensino médio completo ou incompleto: 7% – Ensino superior incompleto ou mais: 6%

Aprovação do trabalho de Lula em junho/2023, por escolaridade:

Aprova: Até o ensino fundamental: 65% – Ensino médio completo ou incompleto: 53% – Ensino superior incompleto ou mais: 45%

Desaprova: Até o ensino fundamental: 29% – Ensino médio completo ou incompleto: 43% – Ensino superior incompleto ou mais: 52%

Não sabe ou não respondeu: Até o ensino fundamental: 6% – Ensino médio completo ou incompleto: 4% – Ensino superior incompleto ou mais: 3%

Aprovação do trabalho de Lula em agosto/2023, por escolaridade:

Aprova: Até o ensino fundamental: 67% – Ensino médio completo ou incompleto: 56% – Ensino superior incompleto ou mais: 53%

Desaprova: Até o ensino fundamental: 27% – Ensino médio completo ou incompleto: 39% – Ensino superior incompleto ou mais: 44%

Não sabe ou não respondeu: Até o ensino fundamental: 6% – Ensino médio completo ou incompleto: 6% – Ensino superior incompleto ou mais: 3%

Renda familiar

Nas famílias que recebem até dois salários mínimos, a avaliação positiva é de 68%; mais de dois a cinco salários mínimos: 56%; e acima de cinco salários mínimos: 49%.

Aprovação do trabalho de Lula em fevereiro/2023, por renda familiar:

Aprova: Até dois salários mínimos: 64% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 52% – Acima de cinco salários mínimos: 50%

Desaprova: Até dois salários mínimos: 21% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 29% – Acima de cinco salários mínimos: 35%

Não sabe ou não respondeu: Até dois salários mínimos: 15% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 18% – Acima de cinco salários mínimos: 15%

Aprovação do trabalho de Lula em abril/2023, por renda familiar:

Aprova: Até dois salários mínimos: 60% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 49% – Acima de cinco salários mínimos: 41%

Desaprova: Até dois salários mínimos: 34% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 44% – Acima de cinco salários mínimos: 51%

Não sabe ou não respondeu: Até dois salários mínimos: 7% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 7% – Acima de cinco salários mínimos: 8%

Aprovação do trabalho de Lula em junho/2023, por renda familiar:

Aprova: Até dois salários mínimos: 64% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 54% – Acima de cinco salários mínimos: 46%

Desaprova: Até dois salários mínimos: 32% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 41% – Acima de cinco salários mínimos: 49%

Não sabe ou não respondeu: Até dois salários mínimos: 4% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 4% – Acima de cinco salários mínimos: 5%

Aprovação do trabalho de Lula em agosto/2023, por renda familiar:

Aprova: Até dois salários mínimos: 68% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 56% – Acima de cinco salários mínimos: 49%

Desaprova: Até dois salários mínimos: 26% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 38% – Acima de cinco salários mínimos: 48%

Não sabe ou não respondeu: Até dois salários mínimos: 6% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 6% – Acima de cinco salários mínimos: 3%

Cor e raça

Entre os que se denominam pardos, o governo petista é aprovado por 60%. Para os brancos, 56%. Já entre os pretos, 70%. Para outras cores e raças são 60%.

Aprovação do trabalho de Lula em fevereiro/2023, por cor e raça:

Aprova: Pardos: 61% – Brancos: 49% – Pretos: 62% – Outros: 58%

Desaprova: Pardos: 25% – Brancos: 32% – Pretos: 23% – Outros: 32%

Não sabe ou não respondeu: Pardos: 14% – Brancos: 18% – Pretos: 15% – Outros: 11%

Aprovação do trabalho de Lula em abril/2023, por cor e raça:

Aprova: Pardos: 57% – Brancos: 42% – Pretos: 61% – Outros: 47%

Desaprova: Pardos: 36% – Brancos: 51% – Pretos: 32% – Outros: 41%

Não sabe ou não respondeu: Pardos: 7% – Brancos: 7% – Pretos: 7% – Outros: 12%

Aprovação do trabalho de Lula em junho/2023, por cor e raça:

Aprova: Pardos: 58% – Brancos: 52% – Pretos: 65% – Outros: 65%

Desaprova: Pardos: 39% – Brancos: 43% – Pretos: 31% – Outros: 31%

Não sabe ou não respondeu: Pardos: 3% – Brancos: 5% – Pretos: 4% – Outros: 5%

Aprovação do trabalho de Lula em agosto/2023, por cor e raça:

Aprova: Pardos: 60% – Brancos: 56% – Pretos: 70% – Outros: 60%

Desaprova: Pardos: 35% – Brancos: 39% – Pretos: 27% – Outros: 33%

Não sabe ou não respondeu: Pardos: 6% – Brancos: 5% – Pretos: 3% – Outros: 7%

Religião

Entre os católicos, a administração é aprovada por 63%; entre os evangélicos, 50%; e para outras ou que não tem religião, 64%.

Aprovação do trabalho de Lula em fevereiro/2023, por religião:

Aprova: Católicos: 64% – Evangélicos: 40% – Outras/Não tem: 59%

Desaprova: Católicos: 22% – Evangélicos: 42% – Outras/Não tem: 23%

Não sabe ou não respondeu: Católicos: 14% – Evangélicos: 18% – Outras/Não tem: 18%

Aprovação do trabalho de Lula em abril/2023, por religião:

Aprova: Católicos: 56% – Evangélicos: 39% – Outras/Não tem: 60%

Desaprova: Católicos: 37% – Evangélicos: 55% – Outras/Não tem: 32%

Não sabe ou não respondeu: Católicos: 7% – Evangélicos: 6% – Outras/Não tem: 9%

Aprovação do trabalho de Lula em junho/2023, por religião:

Aprova: Católicos: 61% – Evangélicos: 44% – Outras/Não tem: 59%

Desaprova: Católicos: 34% – Evangélicos: 51% – Outras/Não tem: 38%

Não sabe ou não respondeu: Católicos: 4% – Evangélicos: 5% – Outras/Não tem: 3%

Aprovação do trabalho de Lula em agosto/2023, por religião:

Aprova: Católicos: 63% – Evangélicos: 50% – Outras/Não tem: 64%

Desaprova: Católicos: 32% – Evangélicos: 46% – Outras/Não tem: 30%

Não sabe ou não respondeu: Católicos: 5% – Evangélicos: 5% – Outras/Não tem: 5%

Voto no 2º turno nas eleições de 2022

Entre os eleitores de Lula no 2º turno das eleições de 2022, 93% aprovam o governo. Dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 25% aprovam as ações da administração petista. Quem anulou, votou em branco ou não foi, são 58%.

Aprovação do trabalho de Lula em fevereiro/2023, pelo voto no 2º turno:

Aprova: Voto em Lula: 87% – Voto em Bolsonaro: 15% – Branco/Nulo/Não foi votar: 43%

Desaprova: Voto em Lula: 4% – Voto em Bolsonaro: 65% – Branco/Nulo/Não foi votar: 29%

Não sabe ou não respondeu: Voto em Lula: 9% – Voto em Bolsonaro: 20% – Branco/Nulo/Não foi votar: 28%

Aprovação do trabalho de Lula em abril/2023, pelo voto no 2º turno:

Aprova: Voto em Lula: 88% – Voto em Bolsonaro: 14% – Branco/Nulo/Não foi votar: 50%

Desaprova: Voto em Lula: 7% – Voto em Bolsonaro: 81% – Branco/Nulo/Não foi votar: 37%

Não sabe ou não respondeu: Voto em Lula: 5% – Voto em Bolsonaro: 5% – Branco/Nulo/Não foi votar: 13%

Aprovação do trabalho de Lula em junho/2023, pelo voto no 2º turno:

Aprova: Voto em Lula: 90% – Voto em Bolsonaro: 22% – Branco/Nulo/Não foi votar: 54%

Desaprova: Voto em Lula: 7% – Voto em Bolsonaro: 76% – Branco/Nulo/Não foi votar: 36%

Não sabe ou não respondeu: Voto em Lula: 2% – Voto em Bolsonaro: 3% – Branco/Nulo/Não foi votar: 10%

Aprovação do trabalho de Lula em agosto/2023, pelo voto no 2º turno:

Aprova: Voto em Lula: 93% – Voto em Bolsonaro: 25% – Branco/Nulo/Não foi votar: 58%

Desaprova: Voto em Lula: 5% – Voto em Bolsonaro: 70% – Branco/Nulo/Não foi votar: 31%

Não sabe ou não respondeu: Voto em Lula: 2% – Voto em Bolsonaro: 5% – Branco/Nulo/Não foi votar: 11%

