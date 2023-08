Prefeito Duílio acompanha entrega de veículos do Programa Nacional de Renovação de Frota na Iveco

Sete Lagoas mais uma vez mostrou sua relevância no cenário nacional da indústria automobilística. Em concorrida solenidade, o prefeito Duílio de Castro e o presidente da Iveco na América Latina Marcio Querichelli, receberam na fábrica da montadora na manhã desta quarta-feira, 16 de agosto, o diretor da Auto Viação Nossa Senhora da Piedade Rodrigo Corletto, o presidente Grupo Sada e prefeito de Betim Vittorio Medioli, o presidente da Fiemg Flávio Roscoe, o governador Romeu Zema e o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para a entrega de caminhões e ônibus do Programa de Renovação de Frota do Governo Federal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O evento também contou com as presenças de deputados estaduais e federais, secretários de Estado e do presidente da Câmara Municipal Caio Valace. Na ocasião, foram entregues 20 caminhões ao grupo Sada e 10 ônibus à Auto Viação Nossa Senhora da Piedade. Também houve uma visita à linha de produção de caminhões da Iveco e dos blindados Guarani, na IDV (Iveco Defense Vehicles). "O Iveco Group tem trabalhado intensamente na promoção de uma agenda em prol da neutralidade de carbono no Brasil e no mundo. Um de nossos esforços tem sido no sentido de fomentar ações para a renovação de frota de caminhões e ônibus no Brasil. Estima-se que a frota de veículos comerciais brasileira com mais de 25 anos de idade supere 500 mil unidades", afirmou o presidente da companhia, Marcio Querichelli.

O prefeito Duílio de Castro pediu aplausos a todos os colaboradores da montadora. "Parabéns a vocês, que fazem esses produtos tão bonitos e que muito nos orgulham. Desejamos as boas vindas ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Sua presença nos traz muita alegria. O recebemos com o mesmo acolhimento com que recebemos o governador Romeu Zema, que é o governador que mais vem a Sete Lagoas. Nossa cidade os recebe de braços abertos", disse o prefeito.

Já Romeu Zema lembrou dos investimentos do Estado na área energética e ambiental. "Minas Gerais foi o primeiro estado do hemisfério sul a assinar o compromisso Race To Zero, que visa reduzir a emissão de gases do efeito estufa até 2050. Hoje ficamos muito satisfeitos ao darmos mais um passo nesse sentido. Minas Gerais tem se preparado para essa transição energética. Somos disparado o maior produtor do Brasil de energia fotovoltáica. Em um dia ensolarado produzimos o mesmo que meia usina de Itaipú. Também apoiamos o reflorestamento na siderurgia, pois queremos produzir um aço mais verde", revelou Zema.

Em sua fala, o vice-presidente Geraldo Alckmin listou outros benefícios da renovação da frota. "Além dos benefícios ambientais e econômicos promovidos pela descarbonização, pois são veículos novos e menos poluentes, a retirada dos antigos promove maior segurança nas rodovias, bem como ganhos de competitividade para a logística, uma vez que reduzem congestionamentos. E também é uma questão de saúde pública, pois evitam acidentes e a lotação de hospitais. É sempre uma alegria vir a Minas. Meus parabéns a todos", finalizou o vice-presidente.

Com Prefeitura de Sete Lagoas