Será que ele volta? Governo não decidiu retorno do horário de verão

Até o momento, o governo federal não decidiu se o horário de verão volta em 2023. Extinto há cerca de três anos e próximo da data de início, muito se discute da sua eficácia.

Foto: Newton França / ilustrativa

De acordo com o UOL, o Ministério de Minas e Energia está discutindo a volta do horário de verão este ano: "Está avaliando e levantando todas as possibilidades de cenário com a adoção ou não do horário de verão". A pasta não menciona uma data para ter uma resposta final. "A decisão será tomada ao final dessas análises, feitas também por meio do diálogo com as vinculadas e agentes de setor, visando a segurança energética e a qualidade dos serviços oferecidos à população", afirma em nota para o portal.

O governo ressalta que, "com o relevante crescimento da micro e minigeração distribuída, percebeu-se um retorno do período de ponta para a noite, que tenderia a se reduzir com a adoção da política". Mas tudo depende de estudos e condições energéticas do Sistema Interligado Nacional. Estudo feito no ano passado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apontou que a aplicação do horário de verão não trazia benefícios para a operação.

Horário de verão no Brasil

O Brasil adotou pela primeira vez o horário de verão em 1931, no governo de Getúlio Vargas, a fim de trazer economia de energia elétrica, até o ano de 1967. Na década de 1980, a medida foi retomada por conta de problemas de produção energética. Em 2019, no governo de Jair Bolsonaro (PL), ele foi extinto. O horário de verão costuma começar nos primeiros finais de semana de outubro e terminar no mês de fevereiro do ano seguinte.

Da redação com UOL