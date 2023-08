PF intima Bolsonaro, Michelle, Wassef, Cid e outros para depoimento simultâneo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e outras pessoas ligadas à investigação sobre a suspeita devenda ilegal de joias foram intimados pela Polícia Federal (PF) a prestar depoimentos simultaneamente no próximo dia 31.

Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro em imagem do dia 6 de maio de 2023 — Foto: André Ribeiro/Futura Press/Estadão Conteúdo

A ideia é que os depoimentos simultâneos evitem uma possível combinação de respostas. Além de Jair e Michelle Bolsonaro, foram convocados pela Polícia Federal:

Fabio Wajngarten, advogado de Jair Bolsonaro;

Frederick Wassef, advogado de Bolsonaro;

Marcelo Câmara, assessor especial de Bolsonaro;

Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Mauro César Lourena Cid, pai de Cid, general da reserva que foi colega de Bolsonaro na Aman;

Osmar Crivellati, assessor de Bolsonaro

O depoimento do grupo está estrategicamente marcado para coincidir com o questionamento de Jair Bolsonaro. O assunto em questão gira em torno de mensagens trocadas por empresários sobre uma possível derrubada do governo, conforme revelado anteriormente pelo blog de Julia Duailibi.

Investigação da PF

Na operação Lucas 12:2, a Polícia Federal investiga alegada tentativa de militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como o advogado Frederick Wassef e o ex-ajudante de ordens Mauro Barbosa Cid, de vender ilegalmente joias dadas ao governo por delegações estrangeiras. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a operação e ordenou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro.

Cid, que já foi preso em conexão com fraudes de cartões de vacina, é também suspeito no caso das joias. As joias foram entregues a Bolsonaro em viagens oficiais, incluindo um kit com um relógio Rolex de ouro branco e outros itens. Cid teria retirado esse kit e posteriormente viajado para os EUA para vender as joias. A Polícia Federal encontrou evidências, incluindo um comprovante de depósito de US$ 68 mil (cerca de R$ 332 mil) ligado à venda de um relógio Rolex, sugerindo que o dinheiro teria sido entregue a Bolsonaro ou Michelle Bolsonaro após a venda das joias.

Da redação

*Com informações do G1