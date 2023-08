Bolsonaro vem a BH para receber o título de cidadão honorário de Minas Gerais

Jair Bolsonaro receberá o título de cidadão honorário de Minas Gerais durante sua visita a Belo Horizonte na próxima segunda-feira, 28 de agosto. O ex-presidente estará na cidade para a posse simbólica da executiva do Partido Liberal (PL-MG), agora liderada pelo deputado federal Domingos Sávio (PL-MG). Além disso, Bolsonaro participará de uma solenidade na Assembleia Legislativa (ALMG), onde será agraciado com o título de Cidadão Honorário do estado.

Foto: Reprodução Internet/Agência Brasil

A cerimônia de posse da executiva do partido acontecerá na Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) e contará com a presença dos principais membros da legenda. A reunião solene na ALMG está programada para o fim da tarde de segunda-feira, com a intenção de homenagear o ex-presidente.

O título de cidadão honorário foi concedido a Bolsonaro em 2019, durante seu primeiro ano de governo, por meio de um requerimento apresentado pelo deputado Coronel Sandro (PL) e sancionado pelo governador Romeu Zema (Novo). Na época, a honraria também foi estendida ao então vice-presidente Hamilton Mourão e ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que agora são senadores.

Apesar do contexto atual em que Bolsonaro se encontra, envolvido em inquéritos e escândalos desde sua saída da presidência, seus aliados ainda defendem a concessão do título. O deputado Coronel Sandro afirma que Bolsonaro é inocente até que se prove o contrário, citando a Constituição, e o elogia como um dos melhores e mais populares presidentes da história do Brasil.

O deputado relembra o atentado contra Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018 em Juiz de Fora, destacando que o presidente frequentemente menciona ter "renascido" em Minas Gerais. Ele considera que a concessão do título de cidadão honorário formaliza esse "renascimento" e expressa a importância de Bolsonaro para o estado.

O governador Zema também confirmou sua presença na solenidade da próxima segunda-feira, cujo horário ainda não foi determinado.

Da Redação com EM