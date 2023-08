CPI investiga projeto de ONG que tem Marina Silva como conselheira

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) está em meio a uma investigação acerca de um potencial conflito de interesses relacionado a um projeto da Organização Não-Governamental (ONG) que tem a presença de Marina Silva como conselheira. A ministra do Meio Ambiente encontra-se no epicentro deste debate, após ter sido revelado seu vínculo com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), entidade que recebeu financiamento do Fundo Amazônia.

Foto: Reprodução/Internet

Os membros da CPI das ONGs têm levantado questionamentos sobre a possibilidade de haver um conflito de interesses em relação aos cargos ocupados pela ministra e também pela secretária nacional de Clima, Ana Toni. O Ipam, uma instituição com foco em iniciativas ambientais na Amazônia e no Cerrado brasileiro, recebeu cerca de R$ 23 milhões provenientes do Fundo Amazônia para o desenvolvimento do Projeto Assentamentos Sustentáveis.

Um ponto de destaque é a participação da ministra Marina Silva no Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA), órgão responsável por definir as diretrizes e critérios para a distribuição dos recursos do fundo. Tal relação entre os cargos de decisão e o financiamento da ONG tem suscitado indagações quanto à possibilidade de influência indevida na alocação de recursos públicos.

O senador Márcio Bittar, relator da CPI das ONGs, expressou preocupações substanciais diante dessa situação. Ele ressaltou que a ocupação simultânea de cargos governamentais e de uma posição em uma ONG beneficiada por financiamento público pode caracterizar um conflito de interesses, levantando dúvidas sobre a imparcialidade da atuação da ministra no Comitê Orientador do Fundo Amazônia.

Adicionalmente, esse cenário levanta questões no âmbito legal. A exigência legal de dedicação exclusiva por parte de ocupantes de cargos públicos tem sido apontada como um possível obstáculo à participação ativa da ministra e da secretária Ana Toni nas atividades da ONG. A CPI das ONGs enfatiza que tanto o conflito de interesses quanto a obrigação de dedicação exclusiva são conceitos regulamentados por leis, o que evidencia a necessidade de uma análise aprofundada dessa situação.

O presidente da CPI das ONGs, senador Plínio Valério, demonstrou sua preocupação com o que ele descreveu como uma relação "promíscua" entre a ministra Marina Silva e o Ipam. Valério ressaltou a importância de uma investigação minuciosa para determinar a legalidade das ações da ministra e da secretária em relação à ONG.

Enquanto a CPI das ONGs continua suas diligências, o país aguarda os desdobramentos deste caso complexo, que não apenas coloca sob escrutínio a integridade das instituições envolvidas, mas também levanta questões vitais sobre ética e transparência na esfera pública.

Da redação

Fonte: Gazeta do Povo