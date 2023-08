Câmara Municipal finaliza, com muita emoção, terceira edição do Parlamento Jovem

Muitas lágrimas e agradecimentos marcaram a Sessão Solene que encerrou as atividades, nesta quarta-feira (23), da terceira edição do Parlamento Jovem, o programa da Câmara Municipal de Sete Lagoas que promove, uma vez por mês, debates políticos no mesmo formato da reunião ordinária que acontece no plenário da Casa Legislativa, às terças-feiras. Adolescentes entre 15 e 17 anos são eleitos vereadores jovens e têm um mandato de um ano. Uma nova edição já começa até no início de setembro.

Foto: Câmara Municipal de Sete Lagoas

“Aqui, eu realmente conheci um pouco do que é a política: eu conheci o lado limpo, o lado justo, o lado bonito do que realmente é. Não tem como colocar em apenas uma palavra o que eu levei de experiência, porque aqui a gente construiu uma família, construiu amizade e memórias e, acima de tudo, (construiu) um aprendizado e um foco maior sobre os direitos do cidadão e sobre como as pessoas no poder podem influenciar a sociedade. Jovem tem voz, sim, e precisa discutir política, sim”, afirma Victória Reis, vereadora jovem. A experiência no PJ, assim como em outras edições, inspirou alguns vereadores jovens. Douglas Félix, por exemplo, garantiu que voltará a ocupar os microfones da Casa Legislativa: “eu estudava no Sinhá Andrade e não sabia que existia o PJ, mas a minha diretora me convidou e aquele amor que eu tinha pela política cresceu dentro de mim, graças, também, ao apoio dos vereadores Caio, Eraldo, Heloísa e Pastor Alcides. Essa, portanto, não será a última vez que darei entrevista na TV Câmara”, apostou.

Nestes 12 meses de trabalho, os vereadores jovens emplacaram três Projetos de Lei, que viraram leis municipais: Lei nº 9.521, de 10 de abril de 2023, que “Institui o Dia Municipal da Arte no Município de Sete Lagoas”; Lei nº 9.523, de 10 de abril de 2023, que “Cria o Dia Municipal de Proteção e Conservação do Bioma Cerrado” e a Lei nº 9.568, de 07 de julho de 2023, que “Institui o Dia Municipal do Esporte no Município de Sete Lagoas”. “Mais duas proposições estão em trâmite nesta Casa e poderão se tornar leis, estando na iminência de serem apresentados pela Mesa Diretora da Câmara e posteriormente serem votados e encaminhados para a sanção do Prefeito Municipal”, explica a coordenadora da Escola Legislativa, Inês Lana, que está à frente do Programa Parlamento Jovem.

Quarta edição tem seis novas escolas

A quarta edição do Parlamento Jovem já está pronta para começar. Vinte escolas se inscreveram e as 17 primeiras (são 17 cadeiras na Câmara Municipal) já escolheram seus representantes. No dia 6 de setembro, às 19h, haverá a Sessão Solene de instalação da nova Legislatura jovem, com posse dos vereadores e eleição da Mesa Diretora. Desta vez, seis escolas vão estrear no programa. São elas: Escola Estadual Olinto Sátyro Alvim; Escola Estadual Professor Cândido Azeredo; Colégio Professor Roberto Gusmão (Ambev); Escola Estadual Eponina Soares Santos; Colégio Promove e Escola Estadual Alonso Marques Ferreira. “O Parlamento Jovem vem ao encontro de um grande compromisso nosso de cada dia mais inserir a juventude no contexto político, social e econômico da cidade. Obviamente, essa experiência passa por esse aprendizado, pela participação efetiva dentro do cenário do parlamento. É a oportunidade de discutir temas importantes, como educação, urbanismo e tudo aquilo que permeia o poder público do país. Esse é o grande legado que a Câmara Municipal deixa para essa juventude que chega, pois temos que prepará-la para assumir este espaço de poder”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Caio Valace (Podemos).

A Sessão Solene também homenageou as escolas e entregou a cada vereador jovem um certificado de reconhecimento. Também foi sorteado entre eles um notebook, e a vereadora jovem Emanuelle Ramos foi a agraciada: “Eu estava com muita expectativa de ganhar porque não tenho notebook. Este prêmio coroa a experiência que é única. Ninguém se arrepende de estar aqui”, finaliza.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas