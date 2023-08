Sessões Solenes marcam comemorações do mês de agosto na Câmara Municipal

O mês de agosto é marcado por datas importantes e significativas no nosso calendário, assim, o Dia dos Pais e o Dia dos Advogados ganharam destaque na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Para celebrar as datas, o presidente da Câmara, vereador Caio Valace (Podemos), realizou nesta semana, duas sessões solenes para entrega de Moções de Congratulação.

Foto: Reprodução/Câmara de Sete Lagoas

Na segunda (21/8), a sessão que homenageou os advogados contou com a participação de grandes nomes da advocacia do nosso município. “Homenageamos homens e mulheres que operam o direito aqui na Comarca de Sete Lagoas. É um dia muito especial e compreendemos que o advogado forma o tripé da prestação jurisdicional e que tem um papel preponderante na sociedade, sobretudo, na luta pelos direitos civis, coletivos, individuais, pelo direito do cidadão. É uma honra receber aqui na Câmara e poder homenagear estes grandes profissionais que admiro profundamente e que dedicam suas vidas a lutar pela justiça e pelos direitos de todos”, afirmou Caio Valace.

Uma das advogadas homenageadas foi a vice-presidente da OAB, Dayanne Diacomini, que salientou sobre a força da mulher que vem galgando espaço dentro da profissão. “A homenagem que acabamos de receber é de suma importância, especialmente para as advogadas mulheres, que vêm conquistando cada vez mais espaço em um ambiente que ainda é muito masculino, apesar de sermos hoje a maioria inscrita na ordem dos advogados do Brasil. Mas isso é também o reflexo da vontade da mulher de mudar, conquistar a independência, progredir e estar à frente, mostrando toda a competência feminina”, disse a advogada. Para fechar a noite, o Coral Dom Silvério, presenteou o público com uma apresentação artística.

Homenagem aos Pais

Na terça-feira (22/8), foi a vez de homenagear os pais em uma noite marcada pela emoção. Pais biológicos e adotivos, que trazem fortes histórias sobre a paternidade, receberam das mãos do vereador Caio Valace, uma Moção de Congratulação.

“Me sinto honrado com a homenagem da Câmara Municipal. Fico feliz em poder representar os pais das diversas famílias de Sete Lagoas, pais que enfrentam seus problemas e desafios na criação dos seus filhos, mas que desfrutam das maravilhas que a paternidade oferece”, disse um dos homenageados, Ernane Teixeira.

Para o vereador Caio Valace, realizar uma Sessão Solene como esta, é valorizar a figura paterna, tão necessária para a formação e edificação de uma crinça. “É necessário compreender a importância que o pai possui na formação dos filhos. É um pilar dos lares, é o timoneiro, muitas vezes, da nossa vida, através do exemplo e do trabalho. Não poderíamos deixar esta data passar em branco e, na pessoa de cada homenageado, abraço todos os pais de Sete Lagoas, conclui o vereador.

As duas sessões podem ser assistidas pelo youtube e facebook (@camaramunicipalsetelagoas).