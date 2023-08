Câmara Municipal de Sete Lagoas participa da efetivação do PROVIAS

A Câmara Municipal tem participação ativa nas ações estratégicas de desenvolvimento do município. Para que o Executivo possa agir, antes, é necessário análise e aprovação dos vereadores. Uma destas ações prioritárias foi aprovada, por unanimidade pelos vereadores de Sete Lagoas, em julho deste ano, dentro do contexto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). As ações deram origem ao Provias Sete Lagoas, o programa que tem por objetivo requalificar totalmente ruas e avenidas de grande importância para o sistema viário, lançado, oficialmente, nesta semana, no Clube Náutico.

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Sete Lagoas

“É papel da Câmara Municipal deliberar e garantir os recursos orçamentários e financeiros para programas como o Provias. Nós acreditamos que Sete Lagoas caminha em um ritmo onde é perfeitamente possível investirmos na nossa infraestrutura urbana, atendendo os anseios da população que, há muito tempo, espera por isto”, comenta o presidente da Câmara Municipal, vereador Caio Valace (Podemos).

O lançamento do programa aconteceu na segunda-feira (28/8) e contou com a participação de grande número dos parlamentares da Câmara Municipal. Estiveram presentes os vereadores Caio Valace, Ismael Soares (PSD), Rodrigo Braga (PV), Eraldo da Saúde (Patriota), Janderson Avelar (MDB), Ivan Luiz (Patriota), Gilson Liboreiro (SD), Marli de Luquinha (MDB), Silvia Regina (PSC), Roney do Aproximar (União do Brasil), Pastor Alcides (PP) e João Evangelista (PSDB), que receberam um agradecimento especial do Prefeito Municipal, Duílio de Castro, pelo apoio que resultou na viabilidade do programa. “São os vereadores que aprovam o orçamento e possibilitam que o Executivo realize as benfeitorias para o município. Os poderes são independentes, mas precisam ser harmônicos e eu sou grato por poder contar com o apoio de vereadores que sabem dialogar, sugerir e aperfeiçoar os nossos projetos e planos, afinal, a finalidade é o benefício da nossa cidade e do nosso povo”, afirma o prefeito Duílio de Castro.

O Provias Sete Lagoas é formado por um conjunto de sete obras que totalizam cerca de R$ 120 milhões de investimentos, com recursos advindos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal somada aos recursos dos cofres públicos do município. “Nossa administração implementou um novo modelo de gestão. São várias obras e investimentos advindos de muitas parcerias, dentre elas, a público-privada, trazendo a sociedade organizada para dentro da administração pública. Hoje, Sete Lagoas possui credibilidade para iniciar e finalizar uma obra cumprindo com todas as obrigações. Foi dada a ordem de serviço para reconstruir toda extensão da avenida Padre Tarcizo Gonçalves, do trevo da Barbosa Melo até o bairro Dona Silvia, incluindo uma ciclovia, e da avenida Sabará e da rua Rei Salomão. Nossa função, a partir de agora, será fiscalizar todas as obras para que, muito em breve, possamos entregar ruas e avenidas muito bem-feitas, estruturadas, do jeito que o povo de Sete Lagoas merece”, completa o prefeito.

Para o presidente da Câmara Municipal a cidade vive um momento propício para o desenvolvimento. “A cidade passa por um bom momento de diálogo entre o Legislativo e o Executivo, razão da nossa alegria em poder contribuir para a sua reestruturação. Hoje temos uma cidade recuperada financeiramente, com credibilidade no mercado e com programas que vão de encontro com aquilo que a população almeja”, conclui Caio Valace.

Com Assessoria de comunicação Câmara Municipal de Sete Lagoas