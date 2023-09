Plano de cargos, carreiras e cencimentos da Câmara de Sete Lagoas é referência para Câmara de Neves

Uma comitiva formada por vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves visitou as dependências da Casa Legislativa de Sete Lagoas, na última sexta-feira (1/9). Objetivo foi buscar informações sobre a estrutura do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, aprovado recentemente pelos vereadores de Sete Lagoas. Participaram da visita o vice-presidente da Câmara de Ribeirão das Neves, Edson Gomes (Cidadania), e os vereadores Messias Veríssimo (PT), Ramon Romagnoli (Republicanos), que fazem parte de uma Comissão Especial para Reforma Administrativa e Plano de Carreira dos servidores da Câmara de Neves.

Foto: Divulgação

A comitiva foi recebida pelo presidente da Câmara de Sete Lagoas, vereador Caio Valace (Podemos) que manifestou a satisfação em ter um projeto de tamanha relevância e complexidade sendo utilizado como referência por outras Câmaras. “Estamos felizes em receber a comissão de vereadores da Câmara Municipal de Ribeirão da Neves e em poder contribuir com nossa experiência na construção do Plano de Reforma Administrativa e Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos, pauta esta que já foi fruto de muita discussão e debate nesta Casa. Este é um importante projeto e estamos satisfeitos em poder servir como base de compreensão da complexidade da matéria e da importância dela na entrega que as Câmaras Municipais precisam fazer à população”, relata Caio Valace.

Como em Sete Lagoas, a Câmara de Ribeirão das Neves não realiza um concurso público há décadas e a construção deste projeto favorecerá este chamamento. “O Concurso Público é algo que almejamos para Ribeirão das Neves e nosso objetivo é organizar a nossa estrutura administrativa, realizar o concurso, trazer o povo para perto da Câmara, como está sendo feito com maestria aqui em Sete Lagoas”, afirma Ramon Romagnoli.

“Fiquei muito bem impressionado com a estrutura da Casa Legislativa de Sete Lagoas, tanto a física quanto organizacional. Estou imensamente grato pelo atendimento e acolhida e feliz em saber do compromisso desta Casa com a população. Parabenizo o presidente Caio Valace pelo cuidado que se tem com este espaço e com os projetos aqui desenvolvidos, pois quando se tem zelo pela Casa, também se tem pelo povo”, relata Messias Veríssimo.

Troca de informações

O corpo administrativo e da Procuradoria responsáveis pela elaboração do Projeto de Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara de Sete Lagoas também passou informações aos servidores de Neves. Para o vice-presidente da Câmara de Neves, a visita trouxe importantes esclarecimentos e será de grande valia para o trabalho dos parlamentares. “Quero agradecer pela receptividade e acolhida de todos os servidores da Câmara Municipal de Sete Lagoas, principalmente por compartilhar conosco as informações e atualizações deste projeto desenvolvido com tanto cuidado e zelo por esta Casa. Estamos surpreendidos com o progresso da cidade, juntamente com o trabalho desenvolvido na Câmara e temos certeza de que levaremos muito do que vimos e ouvimos aqui para utilizar em Ribeirão das Neves”, conclui Edson Gomes.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas