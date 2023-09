Governo de Minas afirma retomada das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas

A novela estaria chegando ao fim? O Governo de Minas afirma que retomou as obras do Hospital Regional de Sete Lagoas, uma promessa de campanha do governador Romeu Zema (Novo), dentro de um pacote de investimentos a ser realizado no estado.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Ilustração

De acordo com a imprensa oficial do estado, o projeto é aplicado pela Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) e o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas (DER-MG); a proposta é a execução das obras deixadas por governos anteriores: “O foco é garantir que todas essas obras sejam entregues no menor prazo possível para que o cidadão possa usufruir de cada uma delas”, aponta o secretário Pedro Bruno, em matéria publicada nesta quarta-feira (6).

Além do Hospital Regional, outros centros de saúde inacabados, além de outros equipamentos públicos como escolas, rodovias e presídios. Segundo o executivo estadual, estão sendo investidos R$ 5 bilhões nas obras paralisadas.

A retomada

Parada desde maio de 2015, a obra de construção do Hospital Regional de Sete Lagoas atenderia ao menos 15 cidades do entorno, entregando 236 leitos SUS. Entre idas e vindas, em maio de 2021, o governador Romeu Zema anunciou, pela primeira vez, a retomada da empreita, a princípio com dinheiro do acordo de reparação do crime ambiental da Vale, em Brumadinho.

Apesar da promessa de que com incentivo privado de que o Hospital ficaria pronto em 2022, a garantia de que o enredo rocambolesco chegaria ao fim veio apenas em 18 de novembro deste mesmo ano, com a visita do secretário de saúde Fábio Bacheretti à Sete Lagoas. O dinheiro já estaria empenhado: "Nem pensamos nisso. A chance é praticamente zero. Já temos os recursos e é verba carimbada, não podem ser usados para outras despesas", disse o chefe da pasta à época.

Mesmo com o descrédito da população diante das promessas, o edital para a conclusão da obra foi publicado, com resultado divulgado em dezembro de 2022 - era previsto que em fevereiro deste ano, após a homologação do resultado, que as obras começassem. Ao menos R$ 103 milhões foram destinados para concluir o Hospital Regional de Sete Lagoas.

Da redação com Agência Minas