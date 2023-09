Em meio à tragédia no RS, Lula e Janja viajam para a Índia com hospedagem de R$ 2 milhões

A participação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa, conhecida como Janja, na 18ª Cúpula do G20 na Índia está sendo alvo de intensa análise e críticas, especialmente à luz da recente tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. O estado enfrenta uma catástrofe de proporções significativas, com 41 mortes confirmadas, 85 cidades afetadas, 3.000 pessoas desabrigadas e quase 8.000 desalojadas.

Foto: Ricardo Stuckert /PR

O casal presidencial escolheu se hospedar no requintado Taj Palace Hotel em Nova Délhi, resultando em despesas que se aproximam dos R$ 2 milhões, financiadas pelo contribuinte brasileiro. Além disso, o governo federal gastou aproximadamente R$ 330 mil em "salas de apoio", normalmente destinadas a coletivas de imprensa e encontros privados entre autoridades. O valor total com a comitiva, intérpretes, equipes de segurança e transporte ainda não foi revelado.

A controvérsia em torno da Primeira-Dama Janja ganhou força quando ela compartilhou um vídeo comemorando sua chegada à Índia com a frase: "Me segura que eu vou sair dançando". No entanto, o post foi retirado das redes sociais após receber críticas severas de usuários que interpretaram essa atitude como desrespeitosa diante da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul.

Na tentativa de mitigar a situação, o Presidente Lula expressou em outra declaração, através do "X", sua disposição em disponibilizar o governo federal para auxiliar nas operações de socorro ao Rio Grande do Sul. Contudo, aliados do governo já reconheceram que houve uma subestimação das proporções da tragédia.

A análise crítica se intensifica quando se observa que, durante os primeiros oito meses de seu terceiro mandato, Lula já fez visitas a 19 países, estabelecendo um novo recorde em comparação com seus antecessores. O custo total dessas viagens já atingiu quase R$ 25 milhões, excluindo os gastos com deslocamentos realizados pela Força Aérea Brasileira.

O governo agora se depara não apenas com o desafio de coordenar um esforço significativo de auxílio ao Rio Grande do Sul, mas também com a necessidade de responder a críticas cada vez mais incisivas sobre suas prioridades e o uso dos recursos públicos em meio a uma crise.

“Me segura, que eu já vou sair dançando”, diz a primeira-dama Janja em vídeo postado (e posteriormente apagado) após chegar à Índia. https://t.co/9GAY8K2F2e pic.twitter.com/BHPSZsf6ck — O Antagonista (@o_antagonista) September 8, 2023

da redação com informações do Estação e O Antagonista