Lula corta R$ 708 milhões da verba para combate à criminalidade no Orçamento de 2024

O governo sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou um corte significativo de 31,5% nos recursos destinados às ações de prevenção e combate à criminalidade no orçamento de 2024. Em contrapartida, o governo anterior, havia alocado mais de R$ 2 bilhões para o mesmo fim em 2023. A previsão para o próximo ano é de R$ 1,536 bilhão, representando uma redução de R$ 708 milhões nesses recursos. Essas informações foram obtidas através do portal R7.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Reprodução GOV/SEN

Esse levantamento foi realizado com base nos dados da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 e no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024, que foi encaminhado pelo Planalto ao Congresso Nacional no final de agosto.

O Executivo é responsável por gerenciar quatro ações orçamentárias voltadas para programas de segurança pública e combate à violência. Uma delas é denominada "Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade".

Essa ação específica é a que sofre o maior corte previsto para 2024. Em 2023, a verba destinada a essa despesa foi de R$ 427,4 milhões. Contudo, para o próximo ano, a estimativa é de apenas R$ 536,3 mil, o que representa uma redução drástica de 99,8% nos recursos.

Esses recursos têm o propósito de apoiar iniciativas relacionadas à segurança e promover projetos para modernização das polícias militares e civis, perícias criminais, bombeiros militares, guardas municipais e unidades de apoio à segurança pública, especialmente nas regiões de fronteira e divisas.

da redação com informações do Portal R7