Lula marca agenda de visita em Minas Gerais no final de setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai visitar Minas Gerais no dia 27 setembro, antes da cirurgia que fará no quadril. A intervenção médica, para tratar uma artrose, está marcada para o dia 29. A informação é da jornalista Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Lula viria nesta semana paa o estado, entre a reunião do G20 na Índia e a Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. No entanto, a ida foi adiada. Neste final de semana, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deve visitar o Estado com agendas em Belo Horizonte, Contagem e Itaúna, no Centro-Oeste.

Em Minas, o presidente deve oficializar a cessão do terreno do aeroporto Carlos Prates para construção do Minha Casa Minha Vida, além de anúncios de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Será a primeira vez que Lula visitará o Estado durante o terceiro mandato.

Da redação com Itatiaia