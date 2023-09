Parlamento Jovem inicia 5ª edição com posse de novos membros na Câmara Municipal

Dezessete jovens estudantes assumiram, na última quarta-feira (13), em Sessão Solene, o mandato no Parlamento Jovem, programa de formação política da Câmara Municipal de Sete Lagoas, voltado a estudantes do Ensino Médio do município. Os estudantes foram empossados jovens vereadores que durante um ano participarão de reuniões ordinárias e atividades promovidas pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal, e terão a oportunidade de conhecer melhor a política e os instrumentos de participação no Poder Legislativo municipal.

Foto: Câmara Municipal de Sete Lagoas

A noite também foi de posse da Mesa Diretora. Foram eleitos Valentina de Azevedo, para presidente; Giovana de Paula, 1ª vice-presidente; Luiza Kathlen, 2ª vice-presidente; Caroline Santos, 1ª secretária e Camila Lima, 2ª secretária. Os 17 jovens vereadores empossados terão a responsabilidade de propor e discutir projetos, os quais poderão ser transformados em Lei Municipal. “Nós acreditamos que só podemos modificar a história deste país com aqueles que acreditam no processo de formação e educação política da nossa juventude. Esta Casa recebe com grande satisfação mais uma turma do Parlamento Jovem, projeto que vem se consolidando a cada ano. Os novos vereadores poderão nos ajudar a formatar políticas públicas para a juventude, buscar o que é de interesse, o que mais preocupa e o que passa na mente dos jovens Sete-lagoanos”, disse, em discurso, o presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Caio Valace (Podemos).

Também estiveram presentes os vereadores Gilson Liboreiro (SD), Eraldo da Saúde (Patriota), Junior Sousa (PSD), o juiz Diretor do Foro Eleitoral de Sete Lagoas, Alessandro Borges e representantes das Instituições de Ensino onde foram realizadas as eleições para a escolha de cada jovem vereador. “O que a Câmara Municipal de Sete Lagoas promove é muito mais do que a inclusão de 17 jovens de escolas secundaristas do município, é trazer o foco da atuação política para aqueles que serão os atores da política em um curto espaço de tempo. Parabenizo a Câmara pelo projeto, as Instituições de Ensino pelo apoio e incentivo na participação deste programa, que possui grande relevância para a cidade e é referência para todo o Estado de Minas Gerais. Queremos, sim, na próxima eleição participar com todo nosso aparato institucional, com urnas eletrônicas com as fotos dos candidatos, treinamentos para os mesários, e para além disso, queremos participar da formação dos jovens parlamentares após eleitos”, afirma Borges.

Para o presidente da Câmara, a parceria com a Justiça Eleitoral é um passo importante para o desenvolvimento do projeto. “Nossa intenção é aprimorar este programa e buscar parcerias que possam efetivamente fortalecer o seu objetivo de educar, politizar e abrir espaços para que a juventude possa participar do processo político de nossa cidade. E é isso que estamos fazendo, buscando na justiça eleitoral o apoio necessário na condução e construção de novas possibilidades que fortalecerão ainda mais este projeto que eu julgo ser, não só o melhor, mas como o maior projeto que a Câmara Municipal tem desenvolvido na atualidade”, afirma Caio Valace.

Para a presidente do PJ eleita, Valentina de Azevedo, participar do projeto é motivo de muita alegria. “Queremos dar mais visibilidade ao parlamento utilizando as redes sociais como ferramenta de divulgação e assim chegar ao maior número de jovens possível. Outra ideia é levar o projeto, cada vez mais, para dentro do ambiente escolar, para que mais estudantes possam conhecê-lo e nos auxiliar com ideias e sugestões”, disse.

A 1ª vice-presidente, Giovana Prates, se mostrou confiante e falou sobre a causa que pretende focar durante o seu mandato. “Estamos aqui para sermos a voz da população. Me sinto preparada para fazer o melhor para nossa cidade. Neste momento, a educação é a área que mais me chama atenção e não vou medir esforços para criar políticas públicas que possam beneficiar esta Pasta”, conclui Giovana.

Da Redação com Câmara Municipal de Sete Lagoas