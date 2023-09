Lula e Biden firmam parceria pelos direitos dos trabalhadores, incluindo trabalhadores de aplicativos

Em um movimento histórico, os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden, respectivamente, lançaram na quarta-feira a Parceria pelos Direitos e Dignidade dos Trabalhadores. Esta iniciativa inédita entre as duas nações visa defender condições de trabalho dignas e foi divulgada à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, que começou na terça-feira com o discurso de Lula, uma tradição mantida pelos líderes brasileiros desde a criação da organização em 1945.

Foto: Reprodução/ X (Twitter)/ Casa Branca

O governo brasileiro afirma que através desta parceria, Lula unirá forças com Biden para defender uma agenda de justiça e sustentabilidade na economia global. O seu objetivo é garantir que o crescimento económico não agrava as desigualdades existentes, e isso inclui abordar os direitos dos trabalhadores e prestadores de serviços que trabalham na economia gig e noutras plataformas digitais.

A promessa é que ambos os países trabalharão em estreita colaboração com os sindicatos do Brasil e dos EUA e colaborarão com a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Além disso, pretendem envolver outras nações e parceiros globais nesta iniciativa, promovendo um desenvolvimento inclusivo, sustentável e amplamente partilhado para todos os trabalhadores.

Notavelmente, o Tesouro dos EUA publicou recentemente um relatório sobre os sindicatos, marcando o primeiro estudo da instituição sobre o assunto. De acordo com os resultados da investigação, os sindicatos têm um impacto positivo no rendimento dos trabalhadores, entre outros resultados.

As atividades conjuntas das duas nações, juntamente com os seus parceiros, visam:

Aumentar a sensibilização do público sobre os direitos dos trabalhadores e proporcionar oportunidades aos trabalhadores para se equiparem para defender esses direitos.

Reforçar o papel central dos trabalhadores, garantindo que a transição para fontes de energia limpas crie oportunidades de emprego de qualidade para todos.

Em estreita colaboração com parceiros globais, definir uma agenda que eleve a importância dos trabalhadores em instituições multilaterais como o G20, a COP 28 e a COP 30.

Apoiar e coordenar programas de cooperação técnica relacionados ao trabalho.

Promover novas iniciativas para capacitar e salvaguardar os direitos laborais dos trabalhadores na economia gig digital.

Envolver parceiros do sector privado em abordagens inovadoras para criar empregos dignos nas principais cadeias de produção, combater a discriminação no local de trabalho e promover a diversidade.

Da redação com Agência Brasil