A Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada na Câmara Municipal para apurar “denúncia de improbidade administrativa devido à publicação de exoneração de servidora da Câmara sem a assinatura dos membros da Casa Legislativa; apuração quanto ao fato de recolhimento de celulares para realização de reunião interna, realizada no dia 20 de julho de 2023; apuração de atos de usurpação de competência em nome da Mesa da Câmara Legislativa” definiu, na última terça-feira (19), a presidência e a relatoria dos trabalhos.

Imagem: Câmara Municipal de Sete Lagoas

A vereadora Carol Canabrava (Avante) será a presidente da CPI, com o vereador Ivan Luiz (Patriota) como relator, tendo como vogais os vereadores Ismael Soares (PSD), José de Deus (Rep) e Rodrigo Braga (PV), todos definidos por indicação dos líderes de blocos e bancada para composição da CPI.

Nesta primeira reunião ficou definido que os encontros da comissão serão semanais, e vão acontecer às segundas-feiras, 15h30, no plenarinho da Câmara Municipal. As reuniões serão transmitidas ao vivo pela TV Câmara (canal 11.2), Rádio Câmara (103.5), youtube e facebook (camaramunicipalsetelagoas). Na próxima reunião deverão ser apresentadas as primeiras diligências.

Da Redação com Câmara Municipal de Sete Lagoas