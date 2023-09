Governo anuncia novo PAC e inicia período de inscrições para Estados e municípios; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje o lançamento do PAC Seleções, um programa de investimento destinado a estados e municípios brasileiros. A iniciativa permitirá que governadores e prefeitos inscrevam projetos de desenvolvimento no período de 9 de outubro a 10 de novembro deste ano, com o objetivo de impulsionar o crescimento e a infraestrutura em todo o país.

O PAC Seleções é uma abordagem inovadora para o investimento público, colocando as autoridades locais no centro das decisões. Este programa é dividido em cinco eixos fundamentais: saúde, infraestrutura social e inclusiva, educação, ciência e tecnologia, e o acesso à água para todos os brasileiros. O investimento inicial do governo federal será de impressionantes R$ 65,2 bilhões, distribuídos em 27 modalidades, a maioria delas coordenada pelo Ministério das Cidades, responsável por uma parcela significativa do orçamento total, que totaliza R$ 44,84 bilhões.

Dentro do Ministério das Cidades, os recursos serão direcionados de forma estratégica: R$ 14,5 bilhões para a melhoria da mobilidade urbana em grandes e médias cidades, R$ 9,7 bilhões para projetos de esgotamento sanitário, e R$ 5,2 bilhões para a urbanização de favelas, visando a transformação de áreas vulneráveis em locais mais seguros e sustentáveis.

Outros ministérios também receberão aportes substanciais, demonstrando o compromisso do governo com diversos setores essenciais. A Saúde terá um investimento de R$ 9,89 bilhões, a Educação receberá R$ 9,24 bilhões, a Cultura contará com R$ 640 milhões, a Justiça e Segurança Pública receberão R$ 390 milhões, e o Esporte terá um orçamento de R$ 180 milhões à disposição.

O anúncio do PAC Seleções é parte de um esforço contínuo do governo Lula, que já havia lançado o Novo PAC em 11 de agosto, no Rio de Janeiro, com uma previsão de investimentos na ordem de R$ 1,7 trilhão. O programa prioriza obras inacabadas, atendendo às demandas dos governadores e, por fim, considera as solicitações dos ministérios. Com essas iniciativas, o governo busca fortalecer a infraestrutura do país e promover o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do Brasil.

