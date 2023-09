Vereadores aprovam piso salarial da enfermagem em Sete Lagoas

De maneira célere, a Câmara de Sete Lagoas aprovou por unanimidade o projeto de lei que complementa o piso da enfermagem na cidade nessa terça-feira (26), que segue para sanção do prefeito Duílio de Castro (Patriota), autor da proposta.

Foto: Câmara de Sete Lagoas / Divulgação

Foi montada uma "força-tarefa" dentro do Legislativo para que a proposta pudesse ser votada rapidamente, com a reunião conjunta de diversas comissões para analisar o projeto de lei, como disse o vereador Ivan Luiz (Patriota): “Nós reconhecemos o trabalho de vocês, sabemos dos esforços que só quem está na linha de frente da saúde faz para salvar vidas. Por isso, foi realizada uma força tarefa das comissões permanentes da Casa Legislativa para apresentar um parecer conjunto que possibilitasse esta votação nesta manhã”, afirma.

Após a análise, o presidente da Câmara Caio Valece (Podemos) colocou o projeto de lei em pauta, inclusive dando prioridade à votação, que era acompanhada por diversos profissionais da saúde nas galerias. “Eu quero agradecer as comissões e aos vereadores que atentaram para a nossa convocação. Eu pautei esta matéria com urgência para colocar esta verba complementar no salário dos enfermeiros, técnicos e auxiliares, ainda neste mês. Assim foi feito e aprovamos com a Casa cheia. Tenho certeza de que todos saímos daqui felizes porque cumprimos com nosso papel e obrigação”, disse.

Próximo pagamento já virá com reajuste

O Projeto de Lei 397/2023 diz sobre a instituição de parcela complementar do piso da enfermagem, para adequação à normas federais. De acordo com a mensagem encaminhada pelo executivo, a proposta é feita para cumprir as decisões proferidas outrora sobre o piso; além do mais, não haveria impacto financeiro para o município já que a verba repassada para o pagamento dos profissionais de saúde vêm da União.

A depender da sanção do prefeito Duílio de Castro, o próximo pagamento dos profissionais de saúde já virão com os valores reajustados: "Então, nesta semana, o recurso estará no contra-cheque de todos os profissionais de enfermagem de Sete Lagoas. Nesta semana serão pagos os valores retroativos a maio, junho, julho e agosto. O do mês de setembro, o Governo Federal fará o depósito do recurso nos próximos dias, momento em que faremos uma folha complementar para que o valor esteja no contra-cheque destes profissionais que tanto merece", afirma o subsecretário de Gestão Administrativa da Prefeitura de Sete Lagoas, Múcio Júnior.

Da redação com Câmara de Sete Lagoas