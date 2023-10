Sem licitação, empresa com 1 funcionário leva contrato de R$ 285 milhões no Ministério da Saúde

Uma pequena empresa, com apenas um funcionário registrado até pelo menos março e um capital social de R$ 1,3 milhão, conquistou um contrato no valor substancial de R$ 285,8 milhões, sem a necessidade de um processo de licitação, junto ao Ministério da Saúde, chefiado pela ministra Nísia Trindade, indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme reportagem do portal Metrópoles.

Este contrato, que foi assinado no mês de abril, diz respeito ao fornecimento de 293,5 mil unidades de imunoglobulina humana, um medicamento hemoderivado obtido a partir do plasma sanguíneo, usado para reforçar o sistema imunológico de pacientes afetados por diversas doenças, incluindo a síndrome de Guillain-Barré.

A sede da empresa Auramedi está localizada em uma residência dentro de um centro empresarial situado em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Durante uma visita realizada pelo Metrópoles em um dia útil, em 22 de setembro, verificou-se que o local estava fechado. Um comerciante próximo, que foi entrevistado pela reportagem, afirmou nunca ter visto qualquer atividade relacionada à farmacêutica.

Em agosto, a equipe de reportagem conversou com um funcionário do centro empresarial, o qual confirmou que, de tempos em tempos, uma funcionária da Auramedi aparece na sede, geralmente para retirar encomendas que são deixadas na administração do local. No entanto, a presença da empresa na internet é praticamente nula, pois a Auramedi não possui nem mesmo um site.

Na quarta-feira, 27 de setembro de 2023, o senador Rogério Marinho (PL-RN) apresentou uma denúncia ao Tribunal de Contas da União (TCU) contra o Ministério da Saúde. No documento, Marinho solicita que o tribunal investigue possíveis irregularidades em um contrato celebrado entre o ministério e a empresa.

