Governo de Minas anuncia pagamento de R$ 440 mi em dívidas com hospitais filantrópicos

Mais de 200 hospitais filantrópicos de Minas Gerais vão receber nos próximos dias uma verba referente ao pagamento de dívidas do Estado. Ao todo, o valor do repasse será de R$ 440 milhões e, já neste mês, metade da dívida será pega. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (6) em uma cerimônia com o secretário da pasta de Saúde e representantes dos hospitais.

Foto: Fábio Marchetto / Agência Minas

"O valor que seria pago em oito anos, será pago metade já nas próximas semanas e o restante o mais rápido possível no ano que vem. Trata-se de uma dívida histórica, de 2014, 2015, 2016, quando não se pagava o mínimo constitucional, de 12%, diferente do que vem fazendo a atual gestão. O principal desse repasse é garantir a previsibilidade aos hospitais", informou o Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti.

A verba é do caixa do Executivo e proveniente do Acordo do Fundo Estadual de Saúde que regulamenta a transposição e transferência de saldos constantes e financeiros provenientes de repasses, parcerias e convênios firmados com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais até 9 de maio deste ano. O acordo foi firmado em setembro entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e tem o valor total de R$ 6,7 bilhões.

Segundo o secretário, o valor pago não considera juros e inflação dos anos anteriores. "Dentro do acordo, não tem juros. Isso é de praxe dentro das negociações públicas, o Governo, quanto é credor, também não recebe juros. É o habitual”, reforçou.

Para a presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas), apesar de não ser o pagamento integral, a verba vai dar fôlego às instituições. "As dívidas que ainda temos junto ao Estado se referem aos anos de 2017, 2018, 2019, um período muito triste para as nossas instituições, pois as dívidas se acumulavam e não tínhamos qualquer previsibilidade de pagamento.

Então, receber a notícia de que parte considerável desse valor será saldado, realmente dará um novo rumo às nossas instituições, para que elas possam resolver os problemas financeiros que carregam, inclusive com juros bancários e com fornecedores. Esta ainda não é a solução, mas, sem dúvida, é um passo de respeito e da sustentabilidade dos nossos hospitais", pontuou.

Com Hoje em Dia