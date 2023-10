STF julgará ação que questiona aumento de 300% no salário de Zema e do alto escalão do governo de Minas

Uma entidade sindical entrou com questionamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o reajuste de até 300% dos salários do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), do vice-governador, Mateus Simões (Novo) e dos secretários estaduais, aprovado no início deste ano.

Foto: Fred Magno/O Tempo

As informações são da Rádio Itatiaia. A ação é movida pela Confederação Nacional das Carreiras Típicas do Estado (Conacate) e o processo tem como relator no STF, o ministro Cristiano Zanin.

A Conacate pretende suspender a Lei 23.314/2023 por violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). De acordo com o despacho inicial levado à Suprema Corte, há "existência de vício formal sob o argumento de que a Lei não foi precedida de previsão orçamentária, indicando violação a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal".

Ou seja, para a entidade, a legislação sancionada por Zema é ilegal, já que viola o artigo 169 da Constituição Federal, que determina que as despesas com pessoal "não podem exceder os limites estabelecidos em lei complementar" - ou seja, a LRF.

A assessoria de imprensa do Governo de Minas diz que o reajuste salarial "foi necessário diante dos valores pagos até então, incompatíveis com a responsabilidade e a experiência exigidas para os cargos".

"Antes do reajuste, o salário do governador e dos secretários de Estado eram os menores valores para as funções no Brasil, estando congelados há mais de 15 anos. Na legislação vigente, secretários e outros funcionários públicos não podem receber vencimento superior ao do chefe do Executivo. Para parâmetro de remuneração, o novo salário do governador teve como referência o vencimento base do cargo de presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que garante isonomia, e iguala as remunerações de Chefes de Poderes do Estado", diz o comunicado.

Zema sanciona aumento do próprio salário

O governador Romeu Zema sancionou em 3 de maio deste ano uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que reajusta o salário de todo o primeiro escalão do Governo de Minas. Para o próprio chefe do executivo, o aumento é escalonado e vai passar dos atuais R$ 10 mil chegando até R$ 41 mil até 2025. O reajuste é de quase 300%. Para o vice-governador, Mateus Simões, chegará a R$ 37,6 mil e, dos secretários, a R$ 34,7 mil.

À época, o Governo de Minas justificou a necessidade pelo reajuste dos salários se baseando nos rendimentos estabelecidos para os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) - no caso do governador - e dos deputados estaduais - no caso dos secretários de Estado.

"Para definir os subsídios do Vice- Governador e do Secretário Adjunto de Estado, foi utilizado o percentual de 90% dos valores previstos, respectivamente, para o Governador e para o Secretário de Estado", disse o governo à época.

Da redação com Rádio Itatiaia