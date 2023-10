Crime: deputada estadual mineira recebe 'plano de estupro' contra ela

A deputada estadual Lohanna (PV) utilizou as redes sociais, nessa quarta-feira (11), para denunciar que foi novamente alvo de ameaças de criminosos. A parlamentar afirma que os criminosos enviaram mensagem via email com “descrição do plano de um estupro” contra ela.

Foto: Assembleia de Minas / Ilustração

“Publicizar mais essa ameaça não é uma decisão simples. Passa, inclusive, por desnortear e preocupar novamente minha família e amigos. Apesar disso, ao publicizar, me recuso a entrar na espiral de silenciamento imposta a toda mulher ameaçada na Lohanna política - lutar pela minha vida e pela dos que amo não pode ser mimimi”, desabafou.

Por orientações de segurança, a parlamentar decidiu não divulgar detalhes do plano, que traz referência a nomes e locais, que estão sob análise da polícia. Contudo, conforme a assessoria da deputada, o contexto das mensagens remete a outras já recebidas e faz menção a um ataque coletivo.

Em agosto, a parlamentar já havia registrado um boletim de ocorrência por outras ameaças de extrema-direita recebidas em seu gabinete. Na ocasião a parlamentar chegou, inclusive, a solicitar atuação do governo federal e do Ministro da Justiça, Flávio Dino

A deputada afirmou que fez contato com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, relatando a situação enfrentada por parlamentares mineiras pedindo providências. Lohanna avalia que a demora em responder e identificar os responsáveis pelas mensagens anteriores cria um clima de impunidade que contribui para que a prática criminosa se repita.

"A gente sabe que o Ministério Público fez uma operação a cerca de dez dias, esperamos que desta operação venha um resultado com mais velocidade, mas sabemos que a cada dia que se passa sem que alguém seja preso, indiciado ou responsabilidade há um fortalecimento do clima de permissividade para que as pessoas possam sintam que possam ameaçar sem nenhuma punição", destaca.

Desde que recebeu as primeiras ameaças, em agosto, a parlamentar passou a contar com escolta de policiais militares 24 horas por dia. A assessoria da deputada afirmou que foi feito novo registro policial.

“Sigo aguardando que a Polícia Militar - que já coordenou uma operação - cheguem aos criminosos. Também informei o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, o que estamos vivendo especificamente em Minas Gerais. Espero que a Polícia Federal e o Ministro Flavio Dino também tenham atenção ao que está acontecendo, já que essa rede de ódio é organizada por todo o país e se mistura com pedofilia, racismo, necrofilia e zoofilia”, afirma.

Com O Tempo