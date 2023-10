Juiz determina novo período de afastamento para vereadora de Matozinhos

No final da tarde de terça-feira, dia 17, a Justiça determinou, novamente, o afastamento da Vereadora Marli Vale de suas funções legislativas por um período adicional de 90 dias. Essa medida foi solicitada em regime de urgência pela 2ª Promotoria de Justiça do Ministério Público da Comarca de Matozinhos. Assim, o suplente da vereadora, Julhão da Bicicleta, continuará ocupando a cadeira no legislativo municipal até o término desse prazo.

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

A decisão foi emitida pelo Juiz de Direito, Otávio Batista Lomônaco, titular da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Matozinhos. O magistrado fundamentou sua decisão na necessidade de proteger a integridade da vítima de um suposto esquema de "rachadinhas".

Na determinação, o juiz destacou: "Após revisar o processo, observo que os motivos que levaram ao afastamento da ré Marli Vale de seu cargo de vereadora continuam inalterados. Isso ocorre porque a suposta vítima do esquema de 'rachadinhas' permanece desempenhando suas funções na Câmara Municipal. Portanto, o retorno da ré ao mesmo local de trabalho da vítima poderia intimidá-la, prejudicando a investigação e o processo em curso."

Da redação com Por Dentro de Tudo