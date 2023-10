Demitida por Lula, ex-presidente da Caixa fala em ‘misoginia’: ‘Não foi nada fácil’

Em um artigo publicado na internet em 26 de outubro, a ex-presidente da Caixa, Rita Serrano, expressou preocupações sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam ao tentar ocupar posições de destaque no poder. Ela enfatizou a necessidade de repensar a maneira como a política é feita e promover relações mais humanizadas no ambiente de trabalho.

O presidente Lula recebe a presidente da Caixa, Rita Serrano (direita) – 26/05/2023 | Foto: Ricardo Stuckert/PT

Rita Serrano, que foi demitida pelo presidente Lula em troca de apoio político do centrão, compartilhou suas experiências e desafios, mencionando que não foi fácil ter seu nome frequentemente nos holofotes da imprensa. Ela espera que seu legado inclua a mensagem de que é possível enfrentar o sexismo, demonstrar que uma funcionária de carreira pode liderar um grande banco e entregar resultados, e enfatizar a importância de repensar a política e promover relações mais humanas no ambiente de trabalho.

Rita serviu como presidente da Caixa por apenas dez meses, e o economista Carlos Fernandes agora assumirá o cargo.

Em maio deste ano, Rita elogiou a política de inclusão de mulheres de Lula durante um encontro no Palácio do Planalto, destacando que a Caixa se tornou um dos primeiros bancos do Brasil e do mundo a ter maioria de mulheres em posições de alta administração, atribuindo isso às políticas do governo que promovem igualdade de gênero, igualdade salarial e respeito à diversidade.

A demissão de Rita Serrano ocorre cerca de um mês após a substituição da ex-ministra do Esporte, Ana Mosa, por Lula, que atribuiu sua saída ao que chamou de "direita".

No início de sua gestão, Lula enfrentou pedidos de diplomatas para nomear mulheres para cargos de liderança no Ministério das Relações Exteriores, mas optou por Mauro Vieira.

