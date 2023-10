Sem licitação, Câmara vai gastar quase R$ 630 mil com troca de carpete

A Câmara dos Deputados vai gastar R$ 626.418 na substituição do carpete do Salão Verde da Casa, de acordo com informações publicadas no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 26.

A contratação do serviço foi feita sem a realização de licitação, sendo autorizada pelo diretor-geral, Celso de Barros Correia Neto, e pelo primeiro-secretário da Mesa Diretora, deputado Luciano Bivar (União-PE).

Salão verde da Câmara dos Deputados | Foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados

Conforme o documento, a empresa encarregada da execução é a Santos e Cabral London Pisos Ltda., situada em Londrina, Paraná. O escopo do serviço abrange não apenas a instalação do novo carpete, mas também a remoção do carpete anterior e a reinstalação de acessórios, com uma garantia de 12 meses.

A necessidade de substituição do carpete na Câmara surgiu devido a danos ocorridos durante as manifestações nas sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro. Embora o processo de substituição tenha sido iniciado em maio, enfrentou uma interrupção devido a problemas relacionados à fabricação do material.

No Senado, em fevereiro, o carpete do Salão Azul também precisou ser substituído em decorrência dos eventos de 8 de janeiro, com um total de 1,6 metro quadrado de cobertura sendo trocado. A última substituição no Senado havia ocorrido em 2015.

da redação com Metropoles