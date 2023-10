O ex-presidente Jair Bolsonaro, filiado ao partido PL, está apoiando candidatos que concorrem a cargos de liderança em conselhos profissionais. Um vídeo divulgado por Alírio Mendes Júnior, setelagoano que busca a presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), e por Gilberto Carvalho, candidato à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), mostra Bolsonaro pedindo votos para eles.

Em vídeo, Bolsonaro dá apoio a candidatos a conselhos de Engenharia e Agronomia - Foto: Reprodução vídeo

As imagens foram compartilhadas na terça-feira (24). No vídeo, Bolsonaro faz apelo ao alinhamento ideológico dos candidatos, instando as pessoas a votarem neles, destacando sua orientação conservadora de direita. Ele enfatiza a importância do setor de engenharia e agronomia, com ênfase em recursos minerais.

A entrada de Bolsonaro nas eleições do Crea-MG e Confea está em consonância com o apoio anteriormente demonstrado por deputados mineiros, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que também endossou Alírio e Gilberto.

Gilberto, candidato à presidência do Crea de Minas Gerais, declarou: "Temos que trabalhar para retirar à esquerda de um órgão que tem sido dominado há trinta anos".

A politização também se estendeu às eleições para os Conselhos Tutelares, com parlamentares de diferentes espectros ideológicos usando as redes sociais para apoiar seus candidatos favoritos na proteção das crianças e adolescentes. Em Belo Horizonte, a eleição para a escolha dos conselheiros teve que ser remarcada para 3 de dezembro devido a problemas no sistema de votação eletrônica, que agora será realizada com cédulas de papel.

Podem votar engenheiros, agrônomos e geocientistas, através do www.votaconfea.com.br no dia 17 de novembro.

da redação com Itatiaia