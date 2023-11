Vereador de Ribeirão das Neves é acusado de agredir namorada

O vereador Leandro Alves Rocha (43 anos), da cidade de Ribeirão das Neves, na Grande BH, foi preso em flagrante na madrugada de domingo (29), suspeito de agredir a namorada de 25 anos. Chamado popularmente de Léo de Areias (PL), o parlamentar teria empurrado a companheira e dado um tapa no rosto dela.

Foto: Reprodução/ Facebook

Conforme o Boletim de Ocorrência, a mulher afirmou que namora há cerca de três anos com o vereador e que já havia sido agredida outra vez pelo companheiro, que faz uso de bebida alcoólica.

Ainda segundo relatado pela jovem aos militares, na madrugada deste domingo ela estava parada dentro do carro em frente de casa. Quando foi sair do veículo acabou sendo atingida por um tapa no rosto e um empurrão, caindo no chão e ficando com lesões nas duas mãos.

A confusão, segundo a vítima, teria começado depois que ela se recusou a ter relações sexuais com o vereador. Ela ainda afirmou aos policiais que o parlamentar estaria pagando algumas pessoas para vigiá-la. Segundo a mulher, o vereador também teria dito que "se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém".

O boletim de ocorrência destaca, ainda, que o homem apresentava sinais de embriaguez e negou ter cometido qualquer tipo de agressão contra a mulher. Ele também afirmou que a vítima teria danificado o carro dele com um tijolo.

Uma nota de esclarecimento foi publicada nas redes sociais do vereador. O texto nega que tenha havido agressão e afirma que a mulher é ex-namorada do vereador. Leia a íntegra abaixo:

"Na noite de sábado, 29 de outubro, o vereador Léo de Areias foi envolvido, por parte de sua ex-namorada, em um incidente que provocou a necessidade de prestar esclarecimentos na delegacia de plantão.

É crucial destacar que a ocorrência gira em torno de controvérsias que em nenhum momento envolveram qualquer forma de agressão, seja física ou psicológica, por parte do vereador em relação à sua ex-namorada. O que ocorre é manifestamente uma tentativa infundada de manchar a reputação de um homem público.

Conforme o processo avance, será devidamente comprovado que o vereador agiu sempre corretamente, demonstrando que esta situação não passa de uma intercorrência momentânea em sua trajetória".

Os envolvidos no caso, a Polícia Civil e a Câmara de Ribeirão das Neves ainda não se pronunciaram.

Da redação com Itatiaia