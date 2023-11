Apesar de vazamentos, Enem 2023 não será anulado, garante ministro

Após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira (6) no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Camilo Santana disse que não há possibilidade de anulação das provas do Enem realizadas nesse domingo (5).

Foto: Bessie Cavalcanti / Rádio Itatiaia

Segundo Camilo, as ações que estão sendo investigadas de tentativa de fraudes no exame são pontuais e estão sendo apuradas pela Polícia Federal. O ministro disse ainda que conversou com o ministro da Justiça Flávio Dino e com o superintendente da Polícia Federal (PF) sobre o caso das imagens divulgadas.

"Nós consideramos, pelo balanço geral, que a execução dessa primeira etapa foi de sucesso. [...] E todas as questões estão sendo apuradas pela PF que apresentará o resultado ao MEC e para a comissão organizadora, ontem tivemos duas diligências em relação às imagens circuladas; uma em Pernambuco e outra aqui no Distrito Federal. Mais de 4 mil pessoas foram desclassificadas e 15 adultos foram presos por conta de alguma atitude não condizente com as normas do edital. Mas nós consideramos que foi um dia positivo na realização da primeira etapa do Enem", afirmou.

Perguntado se haveria possibilidade de anulação do exame. Camilo foi categórico em dizer que não.

Vazamento

Ainda no início da tarde de domingo (5), começou a circular na Internet a imagem da página de capa da redação. A Polícia Federal, a pedido do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo certame, abriu uma investigação. Aconteceram diligências no Distrito Federal e em Pernambuco.

À noite, o ministro da Educação afirmou que a investigação apontou que a publicação foi feita por uma pessoa que estava em Pernambuco, mas que a foto circulou somente depois que os portões dos locais de realização do exame já estavam fechados para o início das provas. Camilo disse ainda que o Inep já tinha divulgado oficialmente o tema da redação também quando a publicação foi postada.

Da redação com Rádio Itatiaia