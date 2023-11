Câmara de Sete Lagoas aprova projeto para regulamentar Centro de Atendimento ao Cidadão em seu prédio

Foi aprovado na última reunião ordinária o Projeto de Resolução nº 10/2023 que regulamenta o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da Câmara Municipal de Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Sete Lagoas

O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

“O CAC é mais um instrumento de aproximação com o cidadão que irá oferecer serviços elementares para o fortalecimento da cidadania. Acredito que até o final deste ano, teremos alguns destes serviços em pleno funcionamento no nosso prédio”, comemora o presidente da Câmara, vereador Caio Valace.

Parcerias

O objetivo é que sejam instalado no prédio da Câmara um Posto do Sistema Nacional de Emprego (Sine), um Posto de Solução de Conflitos e Cidadania, uma unidade do Procon Sete Lagoas, um posto de atendimento do TER, o Ponto de Acolhimento e Orientação à Mulher em Situação de Violência e um posto de emissão de Carteira de Identidade e emissão de Atestado de Antecedentes (consulta ao registro de antecedente criminal).

Da Redação