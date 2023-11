Prefeito de Inhaúma é cassado por irregularidades em diárias de viagens

O prefeito de Inhaúma, Geraldo Custódio Silva Júnior, o Juninho (PSD), teve seu cargo cassado pela Câmara de Vereadores da cidade, em processo iniciado na manhã desta segunda-feira (6), por seis votos e duas abstenções.

Foto: Prefeitura de Inhaúma / ilustração

A sessão de julgamento começou com uma hora de atraso. Juninho enviou, momento antes da sessão plenária, requerimento para adiar a plenária, pela justificativa de que teve um mal de saúde e estaria no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas. A comissão processante, no entanto, improcedeu por unanimidade o pedido do agora ex-prefeito.

Com a ausência de um vereador considerado da base de Juninho, o vereador Ângelo Ferreira de Oliveira (PSDB), os edis votaram pela cassação, decidida em uma sessão de julgamento quase cinco horas. Veja como foi a votação:

SIM

Patrícia Ribeiro de Araújo

Mário José Vieira

Rogério Angelino da Silva

Rogério de Oliveira Costa

Marcos Paulo Carvalho Costa

Rodrigo de Carvalho Gomes

ABSTENÇÕES

Davi Roberto Alves

Cristiane Aparecida Ferreira de Souza

A denúncia

De acordo com a denúncia, realizada em julho deste ano, Juninho teria recebido de maneira fraudulenta diárias de uma viagem realizada à Brasília, extrapolando o limite definido pela legislação. Dentro da acusação, é relatado que a prática era recorrente do prefeito, começada deste 2022. Descumprindo a lei, Juninho teria recebido mais de R$ 45 mil em diárias.

A comissão processante foi aberta em 1º de agosto, tendo como membros os vereadores Mário José Vieira (União Brasil), Rogério Angelino da Silva (PT) e Cristiane Aparecida de Souza (MDB). Durante todo o processo, o então prefeito não quis se defender, tendo sido notificado diversas vezes pela comissão.

O relatório final da comissão determinou que Juninho fosse cassado ao infringir o decreto lei 201/1967.

Mais processos

Este não é o único processo de cassação contra o prefeito de Inhaúma; foram abertos outros dois no segundo semestre de 2023. Juninho é investigado por fraude em obras e na compra de máscaras para a Covid-19, indicando superfaturamento.

Da redação