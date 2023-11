Câmara de Sete Lagoas apresenta projetos durante café com a imprensa

Na última sexta-feira (10/11) a Câmara Municipal de Sete Lagoas realizou mais uma edição do Café com a Imprensa para apresentar projetos em andamento na casa legislativa e responder a questionamentos dos jornalistas. Foram tratados assuntos como o futuro Centro de Atendimento ao Cidadão, a digitalização de serviços internos e o tão aguardado concurso público do órgão que deve ocorrer em 2024, além de outras pautas. Representando a mesa diretora da Câmara esteve o presidente Caio Valace e os demais componentes vereadores Rodrigo Braga, Janderson Avelar, Ivan de Souza e Marli de Luquinha justificaram ausência.

Foto: Maria Eduarda Alves

No café foram discutidas pautas como:

O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CAC

O Centro foi criado em 18 de agosto de 2023 pela Câmara Municipal de Sete Lagoas e foi denominado denominado “Dr. Darwin Sandino de Castro". funcionará no prédio da Câmara Municipal, em local de fácil acesso aos cidadãos, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h.

A missão do CAC será ajudar a Câmara Municipal a entender e examinar a situação econômica, política e social da cidade de Sete Lagoas, abordando vários aspectos. Além disso, buscará fornecer informações e assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente:

Prestar suporte jurídico e social e defender direitos humanos

Defesa do consumidor, combate à violência, orientação sobre direitos e promoção de políticas sociais

Também oferecer assistência social, assessoria a entidades sem fins lucrativos, apoio em formulação de políticas públicas, realização de eventos sobre direitos humanos, e iniciativas para o bem-estar coletivo e inclusão digital.

Para viabilizar o funcionamento do CAC, a Câmara Municipal de Sete Lagoas poderá contratar estagiários, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e pelo Decreto Legislativo nº 1.862, de 22 de março de 2023.

"Estágio não é uma coisa fácil, e nós precisamos também, de nos colocar para a sociedade como parceiros. Contratamos agora um seguro de estagiários, pois a legislação que rege o estado exige que todos eles estejam acobertados pelo seguro e a partir de semana que vem já teremos nossos 20 estagiários", disse o Presidente da Câmara Caio Valace.

Veja quais serão os serviços disponibilizados nas dependências da Câmara:

Sistema Nacional de Emprego (SINE)

Posto de Solução de Conflitos e Cidadania

Procon

Posto de atendimento do TRE

Unidade da Polícia Civil: emissão de atestados, acolhimento às mulheres vítimas de violência

Internet Popular

Aprimoramento da Escola do Legislativo

O DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO DA CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal estabeleceu metas estratégicas para 2023-2033, incluindo aprimorar sua representação, elaborar leis alinhadas aos interesses sociais, fiscalizar políticas públicas, promover participação cidadã, melhorar comunicação institucional, fortalecer educação política, garantir eficiência na gestão, aprimorar gestão de pessoas e expandir serviços de tecnologia da informação para impulsionar a inovação e a transformação digital na instituição.

Exemplos disso são os projetos do espaço de coworking no prédio da Câmara e a digitalização de documentos internos:

"Estamos sempre recebendo pessoas aqui, sempre tem uma conversa paralela, essas salas de cooworking virão para dar apoio a essas pessoas que trabalham com pesquisa, principalmente o jurídico da casa. Eles precisam do espaço para melhor concentração e desempenho", conta Caio Valace.

Ele completa: "Uma meta da Câmara é cortar os gastos com papel, passar tudo para o digital em prol do meio ambiente. Inclusive isso vai permear a comunicação. Na Câmara temos uma televisão, queremos transformá-la, dentro desse direcionamento estratégico, fazer um jornal local. Montes Claros tem e0 todo mundo vê o jornal de Montes Claros, outras cidades do porte de Sete Lagoas tem seu jornal local. É importante que a sociedade possa, em tempo real ver o que é que está acontecendo".

CONCURSO PÚBLICO

O processo de seleção para ocupar cargos efetivos por meio de concurso público será realizado por meio de provas ou provas e títulos, dependendo da natureza e complexidade do cargo

I - O concurso poderá ter uma ou mais etapas, sendo eliminatórias e classificatórias;

II - Poderá incluir um programa de treinamento como parte do processo seletivo;

III - A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogada por mais um período igual.

O concurso público para cargos efetivos não assegurará a nomeação, mas obriga a administração a respeitar a ordem de classificação durante sua vigência. Não será permitida a abertura de novo concurso enquanto um estiver em andamento. O concurso reservará vagas para pessoas com deficiência e para pessoas pretas e pardas, conforme a legislação federal.

Poderá exigir pagamento de taxa de participação, com possibilidade de isenção para candidatos em situação de pobreza. A convocação será realizada por edital, amplamente divulgado nos meios oficiais do município, jornais locais, e na Rádio e TV Câmara.

"Foi nomeada a comissão que vai trabalhar no concurso público e já fizemos reuniões com a Prefeitura para alinhar pensamentos. Vimos o que já foi feito com sucesso para seguirmos um padrão que já foi testado, isso para não acontecer igual antes quando empresas entraram para tirar dinheiro das pessoas e depois sumiram no mapa. Nós vamos fazer efetivamente o concurso público, é um processo que requer paciência, para que tudo ao final corra bem e lotemos essa casa de profissionais competentes", declarou Caio Valace.

Também foram citadas pautas sobre:

Reativar o Espaço de Arte da Câmara

A abertura de mais um restaurante popular, no projeto Sete Lagoas Sem Fome, espaço destinado ao público no geral, com foco em moradores de rua.

Divulgação da possibilidade de marcar visitas orientadas na Câmara para escolas (basta entrar em contato no 3779-6337 para agendamento).

Da Redação, Maria Eduarda Alves.