Deputada do Psol que usou escolta policial para ir a pagode quer ser prefeita de BH

A deputada estadual Bella Gonçalves, representante do Psol em Minas Gerais, anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte na noite de terça-feira, 21. Recentemente, ela ganhou destaque ao solicitar escolta policial para frequentar um pagode em um bar localizado em Contagem, cidade próxima à capital.

Segundo informações e vídeos obtidos pela Revista Oeste, a parlamentar socialista passou a ter proteção policial integral, 24 horas por dia, sete dias por semana, após receber ameaças de morte por e-mail. Ela compartilhou mensagens que indicavam o risco de sofrer um "estupro corretivo" devido à sua orientação sexual, pois Bella é assumidamente lésbica.

Foto: Daniel Protzner/ALMG

Mesmo sob a escolta da Polícia Militar de Minas Gerais, a deputada do Psol parece não se intimidar com as ameaças. Ela foi vista em um pagode noturno organizado pelo Camisa 10 Sports & Bar. Um vídeo gravado por um comerciante local mostra a deputada acompanhada por outra mulher em uma área aberta, montada sobre um campo de grama sintética, enquanto a viatura policial fica estacionada do lado de fora do bar.

Apesar da controvérsia em torno da escolta durante o evento, Bella Gonçalves assegura estar pronta para concorrer à prefeitura de Belo Horizonte, destacando que a cidade pode recuperar seu brilho e oferecer segurança para as mulheres.

Caso seja eleita para liderar o Executivo municipal, a deputada compromete-se a trabalhar pela melhoria do transporte público, implementação de ações voltadas para a preservação do meio ambiente, e desenvolvimento de políticas públicas destinadas aos trabalhadores informais, entre outras propostas. Ela enfatiza a importância de avançar e destaca a necessidade de eleger a primeira prefeita mulher, alguém que compreenda as demandas de toda a população, especialmente das mulheres.

da redação com informações da Oeste