Sessão de CPI na Câmara de Sete Lagoas é adiada após conflito para sua transmissão

Mais uma polêmica na Câmara de Sete Lagoas: a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura supostos abusos de autoridade na casa legislativa agendada para esta segunda-feira (27) foi adiada por falta de garantia de transmissão dos trabalhos. Vereadora alega falta de transparência; presidência rebate.

Foto: Câmara de Sete Lagoas / Ilustração

A presidente da CPI, Carol Canabrava (Avante), foi até as redes sociais relatar sobre a não transmissão da reunião por conta da reunião especial da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo sobre o piso nacional do magistério. "Hoje quando cheguei para realizar essa reunião que acontece todas as segundas-feiras às 10h, fui informada que não seria transmitido em todos os canais de comunicação da casa. Isso me assusta muito", afirma a edil.

Nesta reunião, seria lido o relatório preliminar sobre as apurações feitas na comissão. Nisso, a presidente da CPI decidiu adiar a sessão desta semana; no vídeo ela reforça que "todos os trabalhos na Câmara precisam ser respeitados":

Nesta tarde, a Câmara de Sete Lagoas enviou uma nota à imprensa relatando que todas as atividades parlamentares são registradas e divulgadas para a população. No comunicado, foi ressaltado que por conta do alongamento da reunião sobre o piso do magistério que acontecia no plenário, a sessão da CPI seria primeiramente exibida no YouTube, e após finalizada a outra atividade, em simultâneo pela TV e Rádio Câmara.

Veja a nota na íntegra:

"A Câmara Municipal de Sete Lagoas preza pela transparência e publicidade de todos os debates que ocorrem no âmbito Legislativo, por meio das reuniões ordinárias, especiais e de comissão. E é exatamente neste sentido que operam os meios de comunicação da Casa, transmitindo ao vivo pela TV Câmara, Rádio Câmara, Facebook e Youtube as reuniões que acontecem no plenário e no plenarinho, oportunizando maior participação e abrangência por parte da população.

Desta forma, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo já havia agendado uma reunião nesta segunda-feira, 27, no plenário, às 9h, para a “Apresentação do impacto financeiro para o pagamento do piso nacional do magistério”. Nesta mesma data, às 10h, estava agendada a reunião, no plenarinho da Casa, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como a primeira reunião, que estava sendo transmitida pela TV e Rádio se delongou, a reunião da CPI seria transmitida ao vivo pelo Youtube e, logo que a primeira se finalizasse, a CPI também seria transmitida pela TV e Rádio Câmara.

Ressaltamos que todo o esforço é concentrado para transmitir todas as reuniões que acontecem na Casa, mesmo que simultaneamente, só assim conseguiremos atingir o objetivo de garantir transparência nos debates que ocorrem dentro do Poder Legislativo."

A CPI

Instaurada em julho deste ano, a CPI apura denúncias de atos controversos acontecidos pela presidência da Câmara de Sete Lagoas, hoje comandada por Caio Valace (Podemos). Dentre as apurações, está atos de usurpação de competência em nome da mesa diretora do Legislativo. Presidida por Carol Canabrava, a comissão tem como relator Ivan Luiz, e outros membros os vereadores Rodrigo Braga (PV), José de Deus (Republicanos) e Ismael Soares (PSD).

Da redação