Deputado Janones é alvo de investigação por 'rachadinha'; ex-assessores são convocados para depor

A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (29/11) o convite para depoimento de dois ex-assessores do deputado federal André Janones (Avante-MG) relacionados a um alegado esquema de "rachadinha" conduzido pelo parlamentar. O pedido foi apresentado por Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Os ex-assessores convocados são Cefas Luiz Paulino e Leandra Guedes Ferreira, atual prefeita de Ituiutaba.

Janones é acusado de exigir de seus colaboradores parte de seus salários. Áudios divulgados na segunda-feira (27) supostamente apresentam o parlamentar solicitando contribuições financeiras dos servidores para quitar dívidas de campanha. A gravação, atribuída a um ex-funcionário de Janones, menciona um assessor que, embora recebesse R$ 10 mil mensais, deveria repassar parte do salário ao deputado. Em 2016, Janones disputou a prefeitura de Ituiutaba, ficando em segundo lugar.

O requerimento de Eduardo Bolsonaro destaca que Cefas foi o denunciante do esquema, enquanto Leandra seria responsável por arrecadar o dinheiro solicitado por Janones.

Parlamentares do PL planejam apresentar ao Comitê de Ética da Câmara dos Deputados um pedido de cassação do mandato de Janones. O líder do PL na Câmara, Altineu Cortês (PL-RJ), afirma que o ambiente é desfavorável ao deputado e que os áudios evidenciam a prática de um crime. Cortês destaca a urgência na cassação, argumentando que Janones envergonha a instituição.

O deputado conclui suas declarações enfatizando que Janones não tem justificativa para suas ações e deveria renunciar diante das evidências apresentadas.

