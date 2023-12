Secretário de Saúde de Lagoa Santa é exonerado após denúncia de assédio moral

O secretário municipal de Saúde de Lagoa Santa, Gilson Urbano de Araújo, foi exonerado do cargo nesta terça-feira (5) após servidores da pasta divulgarem uma carta aberta acusando-o de assédio moral.

De acordo com a carta, o secretário teria agredido verbal e fisicamente um servidor em uma reunião na última sexta-feira (1º). Ele teria dado socos na mesa e proferido insultos contra o funcionário, inclusive com acusações infundadas.

Os servidores também relataram que o clima no ambiente de trabalho é de constante tensão e medo, devido à forma agressiva e intimidatória com que o secretário trata os funcionários.

Em carta aberta, Gilson Urbano disse que lamenta o ocorrido e que se arrepende de suas atitudes. Ele afirmou que as tensões e conflitos no ambiente de trabalho sempre foram motivados pela preocupação com a qualidade do atendimento à população.

Até o encerramento desta matéria, a Prefeitura de Lagoa Santa ainda não tinha se pronunciado sobre o caso

Fonte: G1