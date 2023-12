TSE e Anatel se unem para combater desinformação gerada por IA nas eleições

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estabeleceu uma parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) visando combater a disseminação de desinformação gerada por sistemas de inteligência artificial (IA).

Uma mudança significativa é que as ordens do tribunal para remover conteúdos prejudiciais ao processo eleitoral não serão mais entregues por um oficial de Justiça, mas sim por um sistema eletrônico. Esse novo método tem como objetivo agilizar o bloqueio de sites que compartilhem notícias falsas durante as eleições.

Recentemente, Moraes anunciou que a Justiça Eleitoral irá estabelecer regras para o uso de inteligência artificial nas eleições municipais de 2024. Ele alertou para o potencial da IA em modificar vídeos de candidatos adversários, fazendo-os parecer dar declarações que nunca fizeram. Essa manipulação, especialmente com a utilização de inteligência artificial, pode impactar o resultado das eleições e distorcer a vontade do eleitorado, especialmente em eleições polarizadas.

O Tribunal Superior Eleitoral justifica essa parceria com a Anatel com base no Marco Civil da Internet, que responsabiliza usuários por atividades ilegais em redes sociais.

