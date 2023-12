Flávio Dino é aprovado como Ministro do STF pelo Senado

Em uma votação no Senado nesta quarta-feira (13), Flávio Dino teve sua indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovada, conquistando 47 votos a favor, ultrapassando o mínimo de 41 necessários.

Foto: AFP

Nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro, Dino ocupará a vaga deixada por Rosa Weber, que se aposentou em setembro.

Antes dessa aprovação, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) já havia dado sinal verde para sua indicação, com 17 votos a favor e 10 contra.

Quem é Flávio Dino

Flávio Dino, 55 anos, atualmente no Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem uma extensa trajetória. Além de sua atuação como juiz federal e cargos ligados à magistratura, foi governador do Maranhão, deputado federal e atualmente é senador pelo PSB até 2030.

Sua carreira acadêmica inclui ser advogado e professor de Direito na Universidade Federal do Maranhão, com mestrado em Direito Público pela UFPE e experiência na Universidade de Brasília.

Com um histórico que mescla experiência jurídica e política, Flávio Dino agora assume um novo papel como ministro do STF, trazendo consigo uma bagagem diversificada de conhecimento e atuação.

Da Redação com CNN

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI