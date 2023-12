Protocolo 'Não é Não' entra em vigor para combater violência contra mulheres em bares e shows

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta sexta-feira (29) um projeto de lei que cria um protocolo de combate e prevenção à violência contra mulher em casas noturnas, boates, shows com venda de bebida alcoólica e competições esportivas.

Foto: Reprodução/ Freepik

A iniciativa, chamada "Não é Não", em referência ao movimento "Me Too", iniciado nos EUA, estabelece regras para que os estabelecimentos tenham uma equipe preparada para atender mulheres vítimas de violência, incluindo a identificação do agressor, o afastamento da vítima e o apoio à denúncia.

"A proposta envolve setor privado e setor público, criando uma cultura de prevenção à violência para que toda mulher, de qualquer idade, possa frequentar um lugar sabendo que todas as pessoas lhe devem respeito acima de tudo", afirma a deputada Maria do Rosário (PT-RS), autora do projeto.

Segundo o protocolo, quando houver indícios de violência, o estabelecimento fica obrigado a:

Proteger a mulher;

Afastar a vítima do agressor, inclusive do seu alcance visual;

Garantir à mulher a escolha de seu acompanhante;

Colaborar para a identificação das possíveis testemunhas;

Solicitar o comparecimento da Polícia Militar ou do agente público competente.

O projeto foi aprovado no Congresso no início de dezembro e tem validade de 10 anos.

Da redação

Fonte: Agência Brasil