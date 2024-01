Déficit do governo atinge R$ 234,3 bilhões em 2023 e contraria promessa de Haddad

No ano de 2023, o governo central, composto pelo Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, apresentou um déficit primário de R$ 234,3 bilhões, conforme informações preliminares divulgadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Clique AQUI e veja o relatório na íntegra. Ao desconsiderar os pagamentos de precatórios, o déficit seria de R$ 141,2 bilhões. O resultado primário, que representa a diferença entre receitas e despesas, excluindo os juros da dívida, é divulgado mensalmente pelo Tesouro Nacional, sendo que o relatório do acumulado de 2023 será disponibilizado até o final de janeiro.

Lula e Haddad - Foto: Fabio Rodrigues / Agência Brasil

O Ipea utilizou dados da execução orçamentária registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) do governo federal, destacando que tais informações proporcionam uma boa aproximação com os dados oficiais a serem divulgados posteriormente pela Secretaria do Tesouro Nacional.

De acordo com o instituto, a despesa total do governo aumentou 12,9% em termos reais (corrigidos pela inflação) em comparação com 2022, totalizando R$ 1,928 trilhão. Esse montante foi influenciado pelo pagamento de precatórios, que somou R$ 93,1 bilhões. Sem considerar essa despesa, o déficit foi de R$ 141,2 bilhões.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabeleceu uma meta de déficit primário de até R$ 231,5 bilhões em 2023, e o crédito extraordinário possibilitou o descumprimento dessa regra.

Os gastos com benefícios previdenciários aumentaram 4,6%, passando de R$ 846,9 bilhões para R$ 885,7 bilhões em 2023, enquanto as despesas com pessoal e encargos sociais diminuíram 0,7%, de R$ 359 bilhões para R$ 356 bilhões.

A receita líquida do governo alcançou R$ 2,388 trilhões, representando uma queda de 2,9% em relação a 2022, quando foi registrada em R$ 2,461 trilhões. Essa diminuição inclui uma redução de R$ 86,8 bilhões na arrecadação não administrada pela Receita Federal.

SUPERAVIT EM 2022

O governo central havia registrado superavit –saldo positivo nas contas– de R$ 59,74 bilhões em 2022. Ou seja, se o deficit de R$ 234,3 bilhões se materializar, as contas terão um resultado pior em R$ 294 bilhões. Se desconsiderar os precatórios, a piora será de R$ 201 bilhões.

DEZEMBRO

Em dezembro, o deficit primário foi de R$ 119,4 bilhões, potencializado pelo pagamento dos precatórios. Havia registrado superavit de R$ 4,7 bilhões no mesmo mês de 2022.

da redação com Poder 360